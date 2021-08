Cybersecurity: quanto perdiamo in Pil per gli attacchi hacker?

4' di lettura

È la mattina del 7 maggio 2021, e più o meno novemila Km di oleodotto - dal Texas fino a New York - rimangono improvvisamente a secco. Una delle più importanti compagnie di oleodotti degli Stati Uniti, la Colonial Pipeline, che di fatto gestisce circa metà dell’approvvigionamento sulla East Coast, è paralizzata. Ma non si tratta di un incidente. Non c’è nulla di visibile che impedisca agli idrocarburi di muoversi lungo l’oleodotto.

La ragione è sorprendente: la Colonial Pipeline è vittima di un attacco...