Cybersicurezza: vertice a Palazzo Chigi su danni e strategia

Riunito a Palazzo Chigi il vertice per fare un primo bilancio dei danni provocati dagli attacchi hacker di ieri, domenica 5 febbraio. Partecipano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, il direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni. La riunione è convocata anche «per confermare la promozione della adeguata strategia di protezione, peraltro da tempo già in atto», come spiegava ieri una nota di Palazzo Chigi.

Allarme ransomware

Il Computer security incident response team Italia - l’organismo cui spetta il monitoraggio degli incidenti e l’intervento in caso di attacchi - ha scoperto che gli hacker sono entrati in azione attraverso un «ransomware già in circolazione» che ha già «compromesso» decine di sistemi. Non solo: gli esperti dell’Agenzia guidata da Roberto Baldoni sono riusciti ad allertare diversi soggetti - istituzioni, aziende pubbliche e private - i cui sistemi risultano esposti e, dunque, vulnerabili agli attacchi ma «rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario». Significa, in sostanza, che decine di aziende non sanno neanche di essere sotto attacco ma dovrebbero «immediatamente» aggiornare i loro sistemi.

La vulnerabilità nota da un anno

L’attacco ha preso di mira i server “Mware ESXi’”: gli autori hanno sfruttato una vulnerabilità che era stata già individuata e risolta nel febbraio 2021 da Vmware, ma - spiegano gli esperti - non tutti hanno applicato la correzione indicata dall’azienda e dunque sono rimasti col “buco” senza toppa che è stato sfruttato in questa ondata di attacchi per entrare. Ed i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, «possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend».

Attacchi in tutto il mondo

I primi ad accorgersi dell’attacco sono stati i francesi, probabilmente per via dell’ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider in quel Paese. Successivamente l’ondata di attacchi si è sposta su altri paesi tra cui l’Italia. Al momento i server compromessi sono qualche migliaio in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dal Canada agli Stati Uniti fino appunto all’Italia dove, stando a quanto accertato finora, decine di realtà hanno hanno già riscontrato l’attività malevola nei loro confronti. E il numero, dicono gli analisti, è destinato ad aumentare.