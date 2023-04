Cyberwar, così gli hacker russi assediano l’Italia

Gli analisti sono ormai concordi nel ritenere che sempre più spesso le azioni di sabotaggio informatico, come quelle registrate dall’inizio dello scoppio della guerra ucraina, celano nei fatti operazioni di spionaggio. Un tentativo di esfiltrare dati «critici» da importanti aziende di Stato. Nei report, infatti, si legge che organismi statali si affidano a cybercriminali per mascherare operazioni di spionaggio con attacchi hacker solo in apparenza banali. La guardia è alta, tanto che anche su questo fronte la Polizia Postale ha diramato ulteriori alert.

L’industria italiana

Più in generale, il cyberallarme riguarda in particolare l’industria italiana. Stando ai dati del 2022, bersaglio dei cybercriminali sono soprattutto le piccole e medie imprese, vittime del Ransomware, cioè un virus informatico che «esfiltra» o «cripta» dati riservati allo scopo di chiederne il riscatto in criptovalute. Le aziende del manufatturiero, dei servizi e gli studi professionali, da sole, assorbono il 53% delle intrusioni informatiche totali segnalate nel corso dell’ultimo anno. Tra le vittime, seguono le piccole amministrazioni locali (12%), istituzioni centrali (11%), il comparto sanitario (7%), quello bancario (4%), l’istruzione (3%), telecomunicazioni e trasporti (2%) e l’editoria (1%).

Nella classifica delle regioni più colpite svetta la Lombardia, con il 22% degli attacchi, seguita dal Lazio, 19%, e Veneto, 11%. Tre regioni che da sole assorbono il 52% degli attacchi totali. Anche per questo, la Polizia di Stato e la Polizia Postale hanno avviato una riorganizzazione sul territorio dei Cosc (Centri operativi per la sicurezza cibernetica, ndr ), al fine di supportare il tessuto produttivo italiano, rappresentato dalle piccole e medie imprese, nella pianificazione delle strategie anti-hacker.

