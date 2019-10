Cycled (Marcon, Venezia)

Il copertone è l'unico componente inquinante di una bicicletta. Ma Silvio e Luca Potente hanno trovato un modo di riutilizzarlo, trasformandolo artigianalmente in cinture e altri accessori: “Tiriamo fuori la nostra creatività dalla nostra passione per la bicicletta: il tempo scorre più lentamente. L'energia è trasformata attraverso i pedali con un movimento ecologico e meditativo. Per noi questo sta a significare più tempo prezioso da trascorrere nella natura, per strada, tra i pensieri e le idee”.

https://cycledproject.com