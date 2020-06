D’Agostino fa ricorso contro la delibera Anac che lo rimuove dalla presidenza del porto

Nei giorni scorsi, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, dopo un colloquio col ministero, aveva prefigurato anche un ricorso ministeriale contro Anac. Ma poi l’attuale ministro, Paola De Micheli, ha precisato che il suo dicastero non si muoverà in quel senso, in quanto il ricorso spetta al diretto interessato. D’Agostino, da parte sua, ha dato via libera ai suoi legali che, in tempi rapidi, hanno approntato il documento.



I nodi del ricorso

Il ricorso, spiega Munari, docente di diritto internazionale e della navigazione, «nasce con lo spirito di ottenere una sentenza nel merito che statuisca che l’inconferibilità dell’incarico ravvisata dall’Anac in realtà non esiste».



Il principio, prosegue, «è semplice: la norma dice che non puoi essere nominato da un’amministrazione se hai cariche gestionali in una società regolata da quella stessa amministrazione. Ma D’Agostino è stato nominato alla guida dell’Adsp dal ministero, che è soggetto diverso dall’Authority di sistema. Mentre è stato scelto dall’Adsp per rappresentarla in Ttp, con un ruolo di garanzia per l’Adsp stessa».



Inoltre, prosegue Munari, «come presidente di Ttp, D’Agostino non ha mai esercitato un potere gestionale, in quanto non aveva deleghe operative», né percepiva compensi. E ancora: «Quando D’Agostino è stato designato alla presidenza del terminal passeggeri era già commissario del porto. Quando lo ha indicato come presidente, peraltro, il ministero era al corrente del suo incarico in Ttp e non ha ravvisato alcuna inconferibilità».