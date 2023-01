D’Alema e il Pd: l’apologo dell’aeroplano e le variabili Schlein e Bonaccini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Del perché una parte del Pd, impersonata dalla candidata Elly Schlein, sia favorevole al rientro dei dalemian-bersaniani di Articolo 1 e dei suoi leader (di fatto se non di diritto) Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani dopo la scissione anti-Renzi del 2017 è presto detto: far virare il Pd a sinistra, aprendolo all’abbraccio con il M5s di Giuseppe Conte, e superare così il cosiddetto “renzismo”. «D’Alema e Bersani di nuovo nel Pd? Io spero e credo di sì, anche perché abbiamo avuto percorsi non dissimili con Articolo 1 e Roberto Speranza. Sono convinta che sia l’occasione per ritrovare l’unità di una sinistra rinnovata nel gruppo dirigente e nella visione che propone», ha non a caso sottolineato Schlein.

Schlein e la sinistra «chiamano» D’Alema

Sul rinnovamento della classe dirigente tramite D’Alema e Bersani è lecito dubitare, ma il disegno è chiaro. E l’attacco al presunto “ordoliberismo” sferrato da una parte dei “costituenti” nominati da Enrico Letta per aggiornare il Manifesto dei valori veltroniano del 2007 rientra in questo disegno. O meglio rientrava, visto che il tentativo è stato parzialmente stoppato dai riformisti del Pd, rappresentati tra gli altri nel Comitato costituente da Stefano Ceccanti. Le modifiche al Manifesto ci saranno ma saranno poche, e soprattutto non verranno approvate in via definitiva: saranno la prossima assemblea e il prossimo segretario a prendere in consegna il dossier per l’eventuale ratifica dopo le primarie del 26 febbraio.

Le ragioni di Letta: allargare la partecipazione e «lealtà» verso Bersani

Meno chiaro è perché il segretario uscente Letta abbia avallato questo percorso di rientro, addirittura permettendo la partecipazione alla fase “costituente” di chi, come i dalemian-bersaniani, non è ancora iscritto al Pd. E, di più, permettendo la partecipazione degli iscritti di Articolo 1 (18mila sulla carta) ai congressi dei circoli tradizionalmente riservati agli iscritti dem. Con il paradosso che i voti degli iscritti di Articolo 1 potrebbero essere decisivi per selezionare i primi due candidati che si confronteranno alle primarie senza che sia avvenuto il rientro formale nel partito.

Una lettura potrebbe essere che Letta, proveniente dalla tradizione del cattolicesimo democratico e non certo dal Pci come D’Alema e Bersani, da una parte è stato mosso dall’idea di allargare la partecipazione per rinnovare il partito ed aprirlo ad energie nuove (è il caso di Schlein, iscrittasi solo dopo aver annunciato la sua candidatura); dall’altra ha agito per una sorta di riconoscenza e debito di lealtà verso l’ex segretario dem Bersani, di cui è stato a lungo vice fino ad arrivare a Palazzo Chigi nella primavera del 2013 dopo la “non vittoria” alle elezioni politiche.

Dal Pci al (nuovo?) Pd, la strategia di D’Alema vista da Petruccioli

E D’Alema? Perché vuole rientrare nel Pd dopo esserne uscito sbattendo la porta nel 2017 in polemica con l’allora segretario Matteo Renzi? Qui conviene fare un passo indietro, aiutati da uno storico dirigente del vecchio Pci come Claudio Petruccioli. Classe 1941, Petruccioli è stato uno dei protagonisti della famosa Svolta di Achille Occhetto che trasformò il Pci nei Ds tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, periodo raccontato nel bel libro “Il Rendiconto”, dove emergono bene le resistenze al cambiamento della classe dirigente di allora (compreso il giovane D’Alema). Petruccioli, nel rispondere alla domanda sul perché D’Alema persegua ora il progetto di rientrare nel Pd dopo il mancato successo elettorale del suo partito di sinistra (Articolo 1, appunto), rievoca l’«apologo dell’aeroplano».