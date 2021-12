D'artista, a tiratura numerata, stellati. Le declinazioni inedite del panettone

Ascolta la versione audio dell'articolo

D'autore. A tiratura limitata e numerata. In confezioni da collezione e perfino da museo. Stiamo parlando del panettone. Così invitante dietro le vetrine di quello storico salotto della borghesia meneghina che è il quadrilatero della moda, questo dolce simbolo del Natale è ormai una piccola opera d'arte con cui in tanti tengono a cimentarsi. Dai maestri pasticceri agli chef pluristellati, dai panificatori, depositari dei segreti del lievito madre, fino agli stilisti, che, avvolgendolo in “abiti” ispirati ai tessuti delle loro collezioni, hanno eliminato ogni residuo di snobismo: scegliere il panettone vestito dalla stessa mano che ha creato il capo che si indossa è un'esperienza divertente, autoironica, imperdibile. Senza contare che il Guggenheim Museum starebbe pensando, addirittura, a un'esposizione ad hoc.

Giorgio Armani ha racchiuso il suo panettone 2021 in una cappelliera di latta rossa con serigrafia dell'architettura di Palazzo Orsini, storica sede della maison, pensata come omaggio a Milano. Un panettone che unisce bontà ed eleganza, realizzato da Guido Gobino, re del cioccolato e del Tourinot, secondo la classica ricetta milanese, nei formati da 100 g e 1 kg. È disponibile anche nelle varianti pesca e gianduiotto, arancio e cioccolato (39 euro) e nella versione a tiratura limitata (100 pezzi numerati da 1,1 kg, 69 euro l'uno) con copertura al cioccolato e decorazioni in foglia d'oro 24 carati, acquistabile sul sito Armani/Dolci .

È una chicca degli occhi, oltre che una delizia per il palato, il panettone firmato Gucci Osteria da Massimo Bottura, creato dalla chef de cuisine Karime Lopez con ingredienti tutti naturali. In edizione limitata di 2.500 pezzi e nelle due versioni – tradizionale milanese e cioccolato e amarene – viene venduto in una preziosa latta da collezione caratterizzata dallo stesso motivo floreale delle uniformi del personale di sala di Gucci Osteria, ossia un pattern del mondo di Alessandro Michele. Disponibile nelle versioni da 1 kg (70 euro) e 500 g (40 euro), presso il ristorante di Piazza della Signoria a Firenze e sul sito web.

Perfetto per chi ama il design, oltre che il gusto, è il panettone firmato Fornasetti & Panificio Davide Longoni. Un dolce soffice e basso, in edizione limitata, che reinterpreta la tradizione in chiave gourmand, con lo zafferano abbinato a gustose albicocche candite. Viene venduto in una boîte da collezione disegnata dall'atelier Fornasetti  , la cui decorazione, il quartiere di Brera, rende omaggio al capoluogo lombardo e all'iconica musa Lina Cavalieri (1,5 kg, 100 euro). Sempre disponibile in negozio e sul sito, il panettone tradizionale (36 euro) anche nelle golose versioni speciali, come cioccolato, pere e cioccolato, albicocca e zenzero, uvetta di Corinto con pere e arancia.

Fra le creazioni più richieste c'è il lievitato che, fino al 23 dicembre (la produzione riprende a gennaio), esce in tiratura limitata e numerata di 600 pezzi da due delle migliori mani della pasticceria italiana: il pastry chef Marco Pinna e lo chef Antonio Guida, due stelle Michelin, alla guida del ristorante Seta presso l'hotel Mandarin Oriental di Milano. Classico e a lievitazione naturale, con baccello di vaniglia del Madagascar intatto e intero («per una maggiore complessità aromatica»), scorze fresche di arancia e cedro, questo piccolo gioiello artigianale, perfetto nell'equilibrio e nella sua dolcezza, interpreta quella certa signorilità meneghina che incanta il mondo e che Marco Pinna sembra aver centrato alla perfezione (800 g, 50 euro, disponibile soltanto su ordinazione presso il ristorante Seta).