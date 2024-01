D-Orbit chiude l’aumento da 100 milioni e si allea con la giapponese Marubeni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

D-Orbit chiude il round di finanziamento da 100 milioni, annunciato nei mesi scorsi, aaccogliendo come nuovo socio rilevante la giapponese Marubeni, che ha guidato l’operazione, e ora punta ad estendere la distribuzione dei satelliti e a rafforzarsi nei servizi, come per esempio la pulizia dei detriti spaziali.

La startup, secondo la ricostruzione di Reuters, non ha rivelato la sua valutazione dopo questa nuova raccolta di fondi, ma era stata valutata più di 1,28 miliardi di dollari nel gennaio del 2022 in un’operazione di merger che poi non è andata in porto.

Loading...

Al round hanno partecipato anche il family office Avantgarde e investitori esistenti come Seraphim Space Investment Trust, United Ventures, Indaco Venture Partners, Primo Ventures, Cdp Venture Capital, Neva sgr. D-Orbit si aspetta il sostegno di ulteriori investitori nella prima metà di quest’anno.

Il finanziamento fa seguito ad una crescita annuale dei ricavi a tripla cifra dal 2021, con oltre 60 milioni di euro generati da contratti governativi e di agenzie spaziali. D-Orbit, che ha clienti tra cui l’Agenzia spaziale europea, Planet Labs e l’Università della California del Sud, fa volare il suo vettore satellitare Ion su orbite diverse per consegnare i satelliti dei clienti alle loro destinazioni precise. Inoltre, come detto, negli anni ha affiancato al core business l’offerta di servizi come lo smaltimento dei detriti spaziali, il rifornimento di carburante satellitare e il cloud computing spaziale.

Questo round di finanziamento di Serie C consentirà a D-Orbit di rafforzare le proprie attività in Italia e di accelerare i progressi della propria roadmap su scala globale, con particolare attenzione ai servizi in orbita, al cloud computing spaziale e al trasporto orbitale. Grazie a questa partnership strategica, D-Orbit prevede il sostegno attivo di Marubeni alla crescita e all’espansione dell’azienda. Inoltre, D-Orbit e Marubeni estenderanno il mandato di agenzia di Marubeni oltre l’ambito iniziale limitato al Giappone e al sud-est asiatico, amplificando in modo significativo la presenza di D-Orbit e la fornitura di servizi agli operatori satellitari su scala globale.