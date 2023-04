D-Orbit decolla con Iride, da Esa maxi contratto da 26 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quante persone ci servono? Una trentina almeno e al più presto: dobbiamo crescere ancora».

Scelta obbligata quella di Luca Rossettini, fondatore di D-Orbit, alla ricerca di altri ingegneri per poter tenere il passo degli ordini in arrivo. Di ieri l’ultimo annuncio, con l’assegnazione di una commessa da parte dell’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di un satellite che andrà a far parte della nuova costellazione Iride, uno dei progetti chiave su cui vengono convogliati i due miliardi dei fondi Pnrr dedicati allo spazio. Commessa da 26 milioni di euro (la parte principale è per D-Orbit, il sensore è invece realizzato da un’altra azienda italiana, MetaSensing) per fornire un satellite in grado di fornire immagini ad alta risoluzione. Tecnologia a microonde che consente la rilevazione anche di notte o in presenza di nuvole, accordo che include un’opzione per un ulteriore satellite da 24 milioni.

«Guardando alle commesse istituzionali - spiega Rossettini - si tratta della maggiore della nostra storia: ora ci troviamo con un backlog di ordini da oltre 60 milioni, in pochi anni per noi è davvero cambiato tutto».

Svolta concretizzata nel 2020, con il primo lancio di Ion, una sorta di “traghetto” per lo spazio in grado di alloggiare più satelliti rilasciandoli singolarmente nelle rispettive orbite esatte, anticipando così di molti mesi l’avvio del loro funzionamento. «Al primo lancio ne sono seguiti altri due nel 2021, poi tre l’anno successivo. E ora - aggiunge Rossettini - nel 2023 pensiamo di poter arrivare a nove: il passaparola sul mercato ha davvero funzionato». L’azienda comasca, nata nel 2011, è così cresciuta fino alle dimensioni attuali, arrivando lo scorso anno a dieci milioni di ricavi, il triplo dell’anno precedente, con un organico che supera le 270 unità e prospettive di sviluppo che continuano a migliorare anche grazie alle commesse istituzionali, che fanno seguito a quelle commerciali ottenute. Il satellite dedicato alla costellazione Iride dovrà essere infatti consegnato entro il 2025, tempi rapidi resi possibili proprio grazie alla piattaforma Ion già sviluppata.

Iride supporterà la Protezione Civile italiana e altre organizzazioni nel monitoraggio delle infrastrutture critiche, della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche.