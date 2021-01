D-Orbit porta nello spazio altri 20 satelliti

Loading...

La missione è ora nella fase delle cosiddette Leop (Launch and Early Orbit Phase), le prime delicate attività di lancio, messa in orbita e test dei satelliti. Il team di controllo missione sta eseguendo una serie di procedure di verifica dello stato di salute del veicolo spaziale in vista della fase operativa, che includerà il rilascio dei 20 satelliti e la dimostrazione in orbita degli esperimenti a bordo.

Il vantaggio di Ion, rispetto ai lancia tradizionali, è la possibilità di ridurre fino all'85% il tempo compreso tra lancio e operazioni, consentendo un inizio più rapido della fase produttiva della missione e una riduzione dei costi di lancio di costellazioni che può raggiungere il 40%.

Come per la missione precedente, che prevedeva il dispiegamento preciso di 12 satelliti, Ion rilascerà i satelliti a bordo, uno alla volta in un periodo di quattro settimane circa, adottando la strategia di rilascio denominata Fast Dispersion, che riduce significativamente il tempo necessario per distribuire in maniera appropriata un lotto di satelliti lungo un'orbita.