Da Adam Smith al bitcoin, così cambia l’economia

Sulla base della mia interpretazione di Smith, propongo quattro opzioni attuali:

1. Lo Stato. Le banche non possono erogare credito in misura superiore alle loro riserve, così come stabilite dallo Stato. Questa opzione implica una sfiducia verso le banche private. E una secolare storia di inflazione e deprezzamento della moneta originati da questo sistema mette in discussione la capacità dello Stato di mantenere la disciplina monetaria.

2. Sistema della riserva frazionaria. È il sistema attuale. Le banche erogano credito fino a un multiplo delle loro riserve create presso la Banca centrale, il cui obbiettivo primario è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Le banche hanno una certa flessibilità e la Banca centrale non è costretta a cedere alle pressioni politiche. Purtroppo, col tempo, il controllo della Banca centrale si attenua.

3. Il mercato. La domanda di credito da parte di entità solvibili non è illimitata, e questo dovrebbe essere motivo sufficiente, per un banchiere prudente, per porre un tetto all'espansione del credito erogato. La ricorrenza delle crisi finanziarie dimostrata che l'autocontrollo, se mai esiste, svanisce nei periodi di diffuso ottimismo.

4. il bitcoin, o la criptomoneta. Simile all'opzione 1, con l'unica differenza che qui è un algoritmo a stabilire la quantità di moneta. Le transazioni fra i partecipanti sono private. La criptomoneta può avere liquidità oppure no. È ancora agli albori, ma un sistema monetario basato sulla criptomoneta è immaginabile.

Le ultime due opzioni mantengono la gestione della moneta al di fuori delle mani dello Stato. Ai tempi di Smith non esistevano le criptovalute, ma ci sono ragioni per pensare che se fossero esistite il filosofo scozzese ne sarebbe stato un convinto sostenitore. Tuttavia, considerando il suo scetticismo nei confronti dell'accortezza finanziaria dello Stato, con ogni probabilità si sarebbe fidato del mercato.

Insomma, una riforma del sistema corrente sembra l'opzione più promettente. Ma la regolamentazione da sola è semplicemente un espediente temporaneo, e cercare di risolvere tutto quello che non va nel mercato è controproducente. Una potenziale virtù di una Banca centrale indipendente non sta nel fatto che ne sa di più del mercato, ma nel fatto che i suoi gestori hanno la responsabilità personale e professionale di lavorare nell'ottica non di un conto profitti e perdite, ma del buon andamento dell'intera economia, che ovviamente è un aspetto importante del bene comune.

Alfredo Pastor è professore emerito di Economia presso la Iese Business School

(Traduzione di Fabio Galimberti)