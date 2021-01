Da «affari correnti» a «Ursula», dizionario della crisi politica Con l’avvio delle consultazioni si apre una fase in cui sono possibili diversi scenari. Ecco una guida ai termini più ricorrenti del dibattito politico di queste ore di Riccardo Ferrazza

Con l’avvio delle consultazioni si apre una fase in cui sono possibili diversi scenari. Ecco una guida ai termini più ricorrenti del dibattito politico di queste ore

La crisi di governo che si è aperta ufficialmente con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Spetta ora al presidente della Repubblica trovare una soluzione: il primo passo obbligato è l’avvio delle consultazioni delle forze politiche. In questo momento tutti gli scenari sono possibili. Dal reincarico a un governo Ursula ecco una guida lessicale alla crisi politica.

Affari correnti

Con le dimissioni e fino al giuramento di un nuovo Esecutivo nelle mani del Capo dello Stato, il governo uscente rimane in carica per lo svolgimento degli affari correnti, vale a dire di normale amministrazione. Tra questi rientra l’eventuale emanazione di decreti legge in casi di necessità e urgenza.

Consultazioni

La prassi delle consultazioni dei partiti al Quirinale si è instaurata per dar modo al capo dello Stato di scegliere la persona che possa avere la fiducia delle Camere: viene attuata a inizio legislatura, per le crisi di Governo e in caso del venir meno del rapporto di fiducia. Per consuetudine, il capo dello Stato ascolta anche i presidenti delle Camere e gli ex presidenti della Repubblica. Quelle che si aprono mercoledì 27 gennaio sono le quarte consultazioni da Capo dello Stato per Sergio Mattarella: le precedenti sono quelle che portarono alla formazione del governo Gentiloni (dicembre 2016) e le due per gli esecutivi Conte I (in carica dal 1° giugno 2018) e Conte II (dal 5 settembre).

Governo di unità nazionale

È una formula nella quale, in situazioni di emergenza, i partiti sono invitati a governare assieme. L’esempio più noto è quello dei governi di unità antifascista fino al 1947. L’ipotesi è stata rilanciata da Silvio Berlusconi sabato scorso e talvolta viene evocata da Matteo Renzi. Da premier dimissionario Giuseppe Conte ha parlato di un «governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale».

Mandato esplorativo

In situazioni di incertezza, il capo dello Stato può chiedere ad una personalità (di solito una carica istituzionale) di esplorare le intenzioni dei partiti. Nel 2018 Mattarella affidò un mandato esplorativo prima alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e poi al presidente della Camera Roberto Fico.