Da «agile» a «ibrido»: così sarà il lavoro post-Covid

3' di lettura

Da Fedrigoni lo smart working era un perfetto sconosciuto: da marzo 2020, con l’esplosione dell’emergenza Covid in Italia, il gruppo - che è uno dei maggiori attori globali nella produzione e vendita di carte speciali per packaging, stampa e grafica - ha introdotto il lavoro agile per i suoi 1.400 impiegati e da allora sono partiti diversi programmi dedicato ai manager per supportare lo sviluppo di competenze di leadership e avviate iniziative di e-learning. «L’esperienza dello smart working ha fornito al nostro gruppo una forte spinta digitale e di innovazione nel nostro modo di lavorare, da cui non intendiamo tornare indietro: da settembre sono stati istituzionalizzati due giorni a settimana di lavoro da remoto - spiega l’a.d. Marco Nespolo -. Abbiamo constatato come la combinazione di presenza fisica e modalità di lavoro agile abbia aumentato la soddisfazione generale dei dipendenti, garantendo al contempo produttività, flessibilità e senso di appartenenza».

Modelli aziendali ibridi

Loading...

Anche per la casa vinicola Ruffino Srl, come spiega l’hr director Emanuele Rossini «lo smart working resterà in una formula ibrida: ci stiamo orientando su massimo due giorni di lavoro da remoto a settimana, con la possibilità di prevedere anche mix diversi».

Stessa linea da Trenord. «La pandemia ha accelerato processi aziendali che oggi sono diventati estremamente utili per le aziende - dice Andrea Del Chicca, direttore corporate e risorse umane -, come la rivalutazione dello smart working, un modo di lavorare che nella nostra azienda interessa oltre 700 lavoratori (circa il 16% della forza lavoro). Dopo l’estate, è stata varata una policy aziendale dedicata al lavoro agile, che prevederà accordi individuali di un anno per i lavoratori di staff».

Tre casi aziendali che testimoniano come il Covid abbia portato alla ribalta il lavoro agile, assegnandogli un ruolo destinato a restare anche nel futuro, anche se con modalità e formule diverse da quelle sperimentate in emergenza. I dati dell’Hr trends & salary survey di Randstad mostrano che nel 2020 in Italia tre organizzazioni su quattro hanno introdotto o potenziato il lavoro a distanza per far fronte al Covid, l’86% di queste ha continuato l’esperienza nel 2021 e due terzi proseguiranno anche in futuro.