«Da Airc 137 milioni per i giovani ricercatori. Attenti a ogni euro»

Airc ha contribuito a far rientrare ricercatori dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Francia. Aiutiamo le start up con un finanziamento di un milione di euro, ad allestire un laboratorio, ad assumere un tecnico. Se abbiamo potuto ottenere in tempi rapidi un vaccino contro il Covid, lo dobbiamo alla tecnologia microRna che è stata sviluppata nei vent’anni precedenti dalla ricerca sul cancro. Siamo in una fase molto delicata, perché siamo convinti di essere vicini alla svolta nelle cure contro molti tipi di cancro. Purtroppo il nostro Paese investe ancora poco in ricerca, anche se ora possiamo contare sulle risorse del Pnrr che però non è focalizzato sulla ricerca oncologica.

Esercitate un ruolo di supplenza e promozione...

È triste come tanti giovani, dopo essersi formati in modo eccellente in Italia, prendano la strada dell'estero. Non mi dà pace. Noi cerchiamo di dare continuità alle carriere dei giovani ricercatori che finanziamo, ma va cambiato il sistema: come è possibile che una scienziata affermata all'estero non sia ancora riuscita a trovare una posizione universitaria?