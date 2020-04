Da Alessandria al top del calcio italiano: Gianni Rivera e il suo tempo indimenticabile

Lui, il Nostro, era invece l'esatto contrario. Nel rettangolo del campo di calcio, nella piattaforma dell'effimero che mette d'accordo tutti. Rivera, di quel circo inspiegabile e trasversale, era qualcosa di singolare. Era l'ispiratore serio, saggio da matti e da stridere, nella divisa, quella convenzionale, del “bravo ma basta” del giocatore di calcio.

Gianni Rivera, con il suo understatment piemontese, è stato, è il Milan del popolo ancora al potere. Per tutti, il Golden Boy. Nella Milano dell'Innocenti a Lambrate, del suo pallone d'oro (primo italiano) nel 1969, nella città visibile solo con la nebbia, della mala in musica della Vanoni, delle Luci a San Siro di Vecchioni. Quando tutto andava svelto, ma nessuno di corsa. Tranne quei ragazzi. Che per vedere lui, Mazzola e Facchetti la domenica dopo, correvano come matti su per la rampa di San Siro a prendere posto ai “Popolari”.

Di Rivera si è detto, scritto molto. Forse non abbastanza. Ecco allora “Dal grigio alla stella. Gianni Rivera. Alessandria, Milano e il suo mondo”, opera di Mimma Caligaris e Bruno Barba (edizioni Rogas). Una ricostruzione storica e sociologica dell'uomo, del fenomeno Rivera. Partendo dalla sua Alessandria, città distaccata, timida, introversa, scostante, appena uscita dalla guerra con ferite profonde. E poi l'arrivo sotto la Madonnina, nella “booming Milan”, come dicono gli americani. «Dove- ricorda il libro, nel 1961 abitano già in un milione e 600 mila persone. Dove è concentrato un quarto del capitale italiano, si pagano il 26% delle tasse italiane. E le imprese – Montecatini, Pirelli, Falk, Marelli, Breda, Alfa Romeo, Guzzi, Gilera, Carlo Erba – danno lavoro a 800 mila persone, e pare che in città non vi sia un disoccupato».

L'opera si alimenta, con non dichiarata nostalgia, sulle personalità che accompagnano Rivera nel suo lungo cammino, da Nereo Rocco ad Edmondo Fabbri, fino ad arrivare all'ultimo atto del campione: la vittoria del decimo scudetto (quello della stella) del Milan, 6 maggio 1979. Con Gianni prima dell'inizio della partita in mezzo al campo, microfono in mano, ad invitare i tifosi a non stazionare nell'anello pericolante.

Nel libro si mischiano eventi, rapporti umani. Quelli decisivi, quelli dell'evoluzione del ragazzo d'oro. «Cosa ricordo della mia gioventù? Che non sono mai stato giovane», disse un giorno Rivera a Gianni Mura. E così il “mai giovane”, esordio in serie A a 15 anni con la maglia dell'Alessandria, con quella rossonera ha vinto due coppe Campioni, una Intercontinentale, tre scudetti, un campionato Europeo (1968) e un secondo posto ai Mondiali 1970 con quella azzurra della Nazionale. Nella memoria il suo quarto gol nei supplementari della semifinale mondiale contro la Germania (4-3) all'Atzeca di Città del Messico (17 giugno 1970), l'inefficace ma politically correct staffetta con Sandro Mazzola, ma anche i 7' giocati nella finale persa contro il Brasile.