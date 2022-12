Da Aliano parte la sfida del southworking lucano

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sfida del south working in Basilicata parte da Aliano, sulla collina materana: 857 abitanti, patria ideale di Carlo Levi. È qui, nell'ex sede del Parco letterario, ristrutturata e messa a disposizione dal Comune, che la multinazionale olandese Randstad, che opera nella ricerca, selezione, formazione di risorse umane, ha avviato un hub di lavoro nell’ambito del Progetto Coesione. « L’obiettivo – ha spiegato Marco Ceresa, Ceo Group Randstad Italia – è aprire sedi, nostre o di altre aziende del Nord e Centro Italia, in contesti geografici fragili, come borghi montani, aree interne e marginalizzate, piccoli comuni nel Meridione in fase di declino demografico. Un progetto, concretizzatosi con l'apertura delle sedi di Aliano e Siracusa, oltre a quella di San Salvo, in Abruzzo, che punta a promuovere la coesione territoriale e contenere il fenomeno dell’emigrazione dal Sud al Nord e lo spopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne».

«Una grande opportunità per il nostro territorio che ha messo a disposizione di aziende che vogliano investire in formazione e lavoro alcuni immobili» dice il sindaco Luigi De Lorenzo che punta a fare di Aliano «la città del co-working e south working». L'ufficio di Aliano si occupa delle attività di back office di Randstad: due gli occupati, ma si prevede un aumento. «Un'utopia diventata realtà, consentendomi di rimanere nel mio paese di origine, senza esportare talento e competenze altrove», per Arianna Cavallo, 26 anni. «Se lavori a casa, lavori meglio, migliorando la produttività aziendale e il benessere personale. Un'analisi costi-benefici, lavoratore/azienda, favorevole ad ambedue le parti», per Francesco Montano, 38 anni. Sul sito di Randstad è possibile candidarsi come lavoratori in south working. Le posizioni aperte in Basilicata sono una cinquantina e la figura più cercata è l'operaio specializzato.