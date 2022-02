Da uno all’infinito. Il linguaggio segreto dei numeri nella fotografia d’autore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo è il tre, e non per qualche strano salto logico, ma perché fa tre la somma dei numeri dell'anno che vede l'annuncio ufficiale dell'invenzione della fotografia, il 1839. Sei, oltre a questo, volessimo un altro numero primo, allora potremmo aggiungere il sette gennaio, quando François Arago presentò all'Académie des Sciences l'invenzione di Louis Jacques Mandé Daguerre. Se poi volessimo fare la storia del giornalismo, avremmo un altro numero ancora, il sei, sempre di gennaio, giorno in cui la Gazette de France pubblicò in anteprima la notizia “di un prodigio che sconvolge tutte le teorie sulla luce e sull'ottica e promette di fare una rivoluzione”.

E in parte lo scoop rovinò la sorpresa. Tutto ciò per dire, e fu chiaro fin da quelle giornate d'inverno parigino, che la fotografia era anche una questione di numeri. Non soltanto i numeri del primato politico francese che sosteneva la scienza e la donava niente meno che al mondo, non solo i numeri delle formule che regolavano la chimica del processo fotografico, e non solo i minuti, lentissimi, necessari a imprimere le lastre, ma anche numeri più segreti, iniziatici, che fin dagli esordi si sono nascosti dentro alcune fotografie e che hanno fatto di tali immagini misteriche una collezione parallela a quella ufficiale. Una collezione che, visto il numero oggetto di festeggiamenti, vorremmo arrivasse a 100 per poi proseguire all'infinito.

La via è lunga e inizia su una delle strade americane più famose, la Road West, “the Road of Hope” come veniva chiamata, e la speranza, in piena depressione economica, era lasciarsi alle spalle la siccità, la polvere, la miseria, e incamminarsi verso occidente, verso la California, campi verdi, oceano, umidità, nuovo respiro. Dorothea Lange percorre la Road West nel 1938 e la ritrae a perdita d'occhio, un'invenzione geometrica, un triangolo che si assottiglia al vertice fino a diventare una linea, un singolo destino, il numero uno, la storia di una donna, di un uomo, che si fa strada nella storia grande di una nazione. Una storia come quella di Charlie Chaplin e Paulette Goddard che camminano mano nella mano nel finale di Tempi moderni, film del 1936. Sottraiamo un'unità e torniamo al 1935, l'anno in cui Gaston Wijns, fotografo e cineasta, partecipa al viaggio leggendario del Mercator, nave scuola della marina mercantile belga, in rotta verso l'isola di Pasqua. Tra i numeri che Wijns fotografa ci sono i tre alberi, le 15 vele, i 13 nodi della massima velocità e, volendo, le 41 traversate compiute dal 1932 al 1961, anno in cui il veliero viene ancorato al porto turistico di Ostenda.

Ma la cifra più intima, che soffia come il vento in questa magnifica immagine, oggi nella collezione di Caroline Markovic e della sua galleria L'Atelier d'Artistes , è il due: noi e il mare, noi marinai di ogni elemento e le forze della natura che ci governano e che tentiamo di governare. Noi e le tre parche, direbbe Rudolf Koppitz, noi e Parca che fila il destino della vita, Nona che lo assegna, Decima che lo taglia.

Prima che le figure in nero, sorprese in movimento dal celebre fotografo viennese nel 1925, decidano le nostre sorti, altre forbici scintillano nell'aria e tagliano e rimodellano la lingerie più libertina degli anni Trenta, quella di Diana Slip, immaginaria concorrente, perché in realtà era un uomo, di Yva Richard, lei invece autentica e magnifica signora dell'erotismo francese. Non sappiamo se sia stato Léon Vidal, editore delle Éditions la Gauloise e fondatore del marchio Diana Slip, a suggerire quei quattro nastri di seta che cambiano luce alla classica culotte e le infondono un'oscurità più fetish. Quel che è sicuro è che fu sua l'idea di chiamare grandi fotografi e, in tempi di crisi anche in Europa, risposero Brassaï, Jean Moral e Roger Schall. Tra le “curiosités très parisiennes” in catalogo, Diana Slip presentava anche giarrettiere, tute di chiffon, calze di seta, stivali a tacco altissimo e, naturalmente, guanti, neri, lunghi, di pelle, di pizzo, di raso, il peccato prima del guanto di Gilda, che numericamente parlando arriva otto anni dopo, nel 1946. Se sommiamo 1946 otteniamo due e se aggiungiamo tre, somma di 1938, anno della pubblicità di Diana Slip, otteniamo cinque. Siamo già alla prossima fotografia e sono le dita di una mano. Ancora un guanto.