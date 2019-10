Da Amatrice all’Università di Barcellona grazie alle lezioni dei grandi chef

3' di lettura

Venti chef per l'Istituto Alberghiero di Amatrice e per il progetto “Fare Formazione”, promosso dall'associazione Ambasciatori del Gusto. AdG ha scelto Napoli per la cena dell'anno 2019 dopo il successo delle prime due edizioni, a Roma e Milano. 10 grandi cuochi campani e 10 grandi cuochi provenienti dal resto d'Italia hanno cucinato insieme per sostenere, concretamente, il progetto giunto al terzo anno, con l'ambizione di aprire ad altri istituti e attività inerenti.

La serata di beneficienza, aperta alla cittadinanza, ha raccolto 15mila euro che andranno a sostegno del CFP Alberghiero di Amatrice, colpito dal terremoto di tre anni fa. “Dopo il sisma l'istituto rischiava di chiudere. Come associazione ci siamo attivati subito per sostenere la continuità dell'insegnamento”, racconta Gianluca De Cristofaro, responsabile tecnico-scientifico dell'Associazione. Nei due anni precedenti, grazie ad analoghe iniziative di beneficienza, AdG era riuscita infatti a raccogliere circa 35mila euro, permettendo alla scuola di portare avanti l'insegnamento: non solo l'istituto non ha chiuso, ma le iscrizioni sono aumentate del 20%.

Siglato un accordo con la Rete Nazionale Istituti Alberghieri

Nata il 20 giugno 2016, grazie al supporto dei primi 44 soci fondatori, l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è una realtà senza scopo di lucro, espressione dell'eccellenza della ristorazione e della pasticceria italiana. Ne fanno parte cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticcieri e gelatieri: coloro che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, riuniti per fare impresa, in Italia e nel mondo.

Il progetto “Fare Formazione” è un ciclo di percorsi formativi d'eccellenza che vede gli Ambasciatori del Gusto impegnati in prima linea nell'attività didattica per allievi e insegnanti delle scuole alberghiere. Un contributo reale alla formazione in ambito ristorativo con l'obiettivo di trasferire ai giovani che saranno i cuochi, i pizzaioli, i pasticceri, i camerieri, i maître d'Italia del domani le tecniche migliori, ma soprattutto la consapevolezza di come svolgere il mestiere al massimo livello, imparando anche a gestirne le difficoltà, grazie alla condivisione di esperienze e suggestioni.