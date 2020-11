Da Amazon Prime Video a Disney+, battaglia a colpi di pubblicità in Tv Le piattaforme di streaming fanno concorrenza alla tv tradizionale, ma la inondano con la propria pubblicità. Al primo posto Amazon Prime Video. Netflix, fuori dalla top ten, preferisce Facebook e Youtube. E secondo JustWatch è leader in 66 mercati, compresa l’Italia di Andrea Biondi

(Antoine Wdo / Hans Lucas via Reu)

Il dato arriva dagli Usa e riguarda il mercato televisivo americano. Ma, a ben guardarlo, giustifica la domanda anche oltre: e se le piattaforme streaming fossero anche una risorsa, in termini pubblicitari, per la tv tradizionale? In fondo quel che è successo negli Usa non è da poco. Stando alla società iSpot.tv, specializzata nella misurazione della raccolta pubblicitaria, Amazon Prime Video & co. hanno riversato in Tv, negli Stati Uniti, 1 miliardo di dollari di investimenti nel primo semestre dell'anno.

In un anno pubblicità triplicata

Nel primo semestre del 2019 quella cifra era stata di 328 milioni. Insomma, dati più che triplicati e piattaforme di videostreaming cui va la palma di comparto con il maggior aumento di investimenti pubblicitari a vantaggio del mercato Tv. In questo quadro da avversarie per la Tv via cavo con il “cord-cutting” (la minore spesa richiesta agli abbonati), in tempo di emergenza Covid – e con la riduzione degli investimenti in pubblicità da parte delle aziende – le piattaforme Ott sembrano rivelarsi anche una stampella non da poco.

In testa Amazon Prime Video

I dati riportati da iSpot.tv indicano Amazon come il maggiore “spender” con 169,8 milioni di dollari investiti in spot per portare all’attenzione degli americani la sua Amazon Prime Video. A seguire c’è Hulu, piattaforma di casa Disney (con partecipazione anche da parte di Comcast) che ha sfruttato a piene mani le reti di proprietà del gigante di Burbank: ABC, FX ed ESPN. Il conto porta a 144,6 milioni di dollari, seguiti dai 135,3 di Disney+ con i suoi 60,5 milioni di abbonati in tutto il mondo e la decisione di puntare forte sullo streaming.

La top ten

Su questo versante sarà da capire la strategia della casa di Topolino che, secondo i rumors, per Hulu avrebbe anche ricevuto (e declinato) un'offerta da parte di Nbc Universal e anche di vari fondi di private equity. Per ora Hulu resta dov’è, con minori acquisti e maggiore sfruttamento di produzioni interne rispetto all’acquisto di prodotti. La top ten delle piattaforme big spender negli Usa si completa con Apple Tv+ (104,7 milioni); Cbs All Access (54,1 milioni); la ormai morente Quibi (40,8 milioni) dei video brevi che nonostante il grande impegno ha deciso di chiudere i battenti dopo solo sei mesi; AT&T (39,8 milioni); Espn+ (32,4 milioni); Fox Nation (32 milioni) e Sling (30,5 milioni di dollari).

L’eccezione Netflix

A sorpresa, fra i primi 10 servizi di streaming in termini di spesa pubblicitaria televisiva, manca Netflix. Secondo iSpot.tv il colosso di Los Gatos – che nel mercato domestico di Usa e Canada nei primi nove mesi del 2029 ha realizzato 8,5 miliardi di dollari di ricavi (sui 18,4 complessivi) con 73 milioni di abbonati – avrebbe ridotto la spesa televisiva del 17,6% nel primo semestre 2020. Ma Netflix si sta pubblicizzando in altri modi. Alla base della strategia c’è l’utilizzo di contenuti gratuiti, ma anche un uso più marcato di Facebook e Youtube.