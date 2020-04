Da American a Delta, scattano miliardi di aiuti del Tesoro Usa In cambio di sussidi e prestiti agevolati le società manterranno occupazione e salari e offriranno al governo warrant quale garanzia di Marco Valsania

Coronavirus, Iata: "Perdite settore aereo tra 60 e oltre 100 miliardi"

3' di lettura

NEW YORK - Dieci grandi compagne aree hanno raggiunto accordi con il Tesoro americano per ricevere gli aiuti dal fondo pubblico da 25 miliardi di dollari riservato al salvataggio del settore dall’impatto della pandemia. Gli aiuti, un mix di prestiti e sussidi in parte garantiti da titoli, saranno elargiti in cambio del mantenimento dei livelli occupazionali e salariali dei dipendenti, dopo che i voli sono stati di fatto azzerati. I tagli nel numero di decolli sono stimati nel 70% e molti velivoli viaggiano comunque vuoti, con un posto occupato in media ogni dieci e un crollo del 96% nei passeggeri.



Titoli in recupero

A Wall Street i martoriati titoli del comparto hanno tirato un sospiro di sollievo davanti all’annuncio delle intese. Nel dopo mercato di martedì sera sono lievitati di percentuali comprese tra il 9% e il 13 per cento. Il zegretario al Tesoro Steven Mnuchin ha indicato che gli aiuti «supporteranno i lavoratori americani e contribuirono a preservare l’importanza strategica del settore delle compagnie aeree mentre assicureranno un adeguato compenso ai contribuenti».



Il 30% in prestiti da restituire

Il Tesoro, come criterio generale, ha imposto che il 30% dei finanziamenti sia sotto forma di prestiti a tassi agevolati ma da ripagare. E che per una porzione dell’assistenza le aziende debbano offrire, quale garanzia, warrant, diritti a rilevare azioni a un prezzo prestabilito entro determinate scadenze. Vale a dire una partecipazione del governo nel capitale.

Il pacchetto di soccorso fa parte della legge Cares Act approvata dal Congresso e che ha stanziato oltre duemila miliardi in aiuti a piccole e medie aziende, colossi della Corporate America e sussidi a disoccupati e famiglie in risposta dalla paralisi economia e alla grave recessione innescata dal coronavirus.



Lo spettro di inedite perdite

La crisi ha scosso con particolare durezza il settore aereo su scala internazionale: l’associazione International Air Transportation Agency ha stimato che il calo delle entrate sarà quest’anno di 314 miliardi di dollari, pari al 55 per cento. E si tratta di na stima già ripetutamente aggiornata al peggio. Boeing, in un altro segno del collasso, ha riportato la cancellazione di 307 ordini di nuovi aeroplani da parte delle compagnie.



Da American a Delta

Tra le principali compagnie aeree che hanno per prime comunicato la loro adesione al programma di aiuti condizionati si contano American Airlines, Delta, United e Southwest. Hanno aderito anche le più piccole JetBlue, Alaska Air, Allegiant, Frontier, Hawaiian e SkyWest. Altre ancora dovrebbero unirsi al gruppo al più presto.

Più in dettaglio, American riceverà 5,8 miliardi: 4,1 miliardi sotto forma di grant, di sovvenzioni, e 1,7 miliardi come prestito. Ha inoltre già fatto sapere che intende chiedere ulteriori 4,75 miliardi in prestiti da altri capitoli delle legge di soccorso anti-coronavirus. Southwest otterrà 3,2 miliardi, tra i quali un miliardo sotto forma di prestiti a dieci anni garantiti da 2,6 milioni di warrant. Jet Blue ha reso noto che riceverà 936 milioni, con 685 milioni in sovvenzioni e 251 milioni in prestiti che saranno utilizzati per coprire il 76% degli stipendi.