Da Antigua al “Belvedere” di Macherio, ecco le ville di Silvio Berlusconi

.Se ci sono personaggi storici e artisti famosi che possono essere identificati con un luogo preciso - il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, ad esempio - per Silvio Berlusconi l’operazione risulta molto più complicata. Perché sono svariati i luoghi simbolo che hanno caratterizzato il percorso, non solo politico, del leader di Forza Italia, che di case ne ha abitate tante e, da imprenditore edile, ne ha costruite di più: a partire da quelle a Segrate, nel quartiere che sarà noto come Milano 2. Ecco una carrellata sulle ville dell'ex presidente del Consiglio.