Da Apple a Microsoft, le stelle della tecnologia reggono al contagio ma temono il futuro

Interrogativi per i prodotti Apple e Microsoft

Apple - e Microsoft - potrebbero risentire del crollo economico, della recessione annunciata e disoccupazione di massa che potrebbe erodere la domanda di fasce importanti dei loro prodotti. Mentre i traumi alle necessarie catene globali di forniture potrebbe rimanere a lungo. La stessa Amazon, che fiorisce sul commercio elettronico in crescita con il social distancing - il suo fatturato è stato record - dovrà affrontare spirali di costi in ascesa difficile da decifrare per le logistica e la sicurezza di dipendenti e consumatori. ha previsto di investire almeno 4 miliardi nel secondo trimestre a questo fine e probabilmente di più.



E' solo l'inizio

Le performance hanno offerto anche incoraggiamento. Il declino generalizzato del 13,7% atteso per gli utili dell'S&P 500 - il peggiore dal terzo trimestre del 2009 nelle stime di FactSet - non ha scosso eccessivamente i nomi dell'hi-tech. Non essendo formalmente raggruppati nello stesso settore, questo ha diluito il loro impatto: Amazon è nei consumi discrezionali, tra i più martoriati; Apple nell'information technology, che ha offerto le migliori sorprese positive; Facebook, Alphabet, Netflix nei servizi di comunicazione a loro volta sono pressione.

Ma il problema maggiore è che in agguato è ora il secondo trimestre, con attesi crolli assai piu' drammatici, di oltre il 36% dei profitti della Corporate America. Seguito dal 20% nel terzo e da quasi il 10% nel quarto. In tutto il 21% delle aziende ha cancellato ogni guidance dei futuri risultati, stando a calcoli di JP Morgan. E i tech non appaiono immuni - a cominciare da chi e esposto alla raccolta pubblicitaria.

Direttori finanziari in allarme

Dave Wehner, direttore finanziario di Facebook, ha parlato di “comprensibile cautela visto che molti economisti prevedono contrazioni di Pil globale che, la storia insegna, suggerisce una contrazione ancora piu' severa per settori quali la pubblicità”. Ruth Porat, cfo di Alphabet, ha a sua volta ammonito che un barometro significativo dell'impatto finanziario del Covid-19 andrà cercato nella performance macro-economica.

“Vediamo un difficile trimestre in corso. Muovendoci oltre la crisi e verso una normalizzazione dell'economia globale le cose potrebbero migliorare, ma è prematuro commentare sui tempi di simili recuperi considerate tutte le variabili che esistono”. Per Amazon gli analisti, oltre ai costi, vedono frenate drammatiche nei segmenti “altri”, più che dimezzati in termini di crescita.