Da Armani a Zegna: gli stilisti non si fermano, ma c’è l’incognita produttiva Progettare le collezioni è un percorso lungo, ogni sfilata richiede mesi di lavoro e anche in questo periodo tutti si sforzano di andare avanti di Angelo Flaccavento

Il virus farà bene o male alla moda? Li Edelkoort, guru delle tendenze e paladina di un approccio responsabile, sul dannato Covid si è espressa in termini energizzanti un paio di settimane fa – quindi prima della ufficializzazione della pandemia e del lockdown globale – nel corso del suo intervento a Design Indaba, apputamento annuale con creativi e designer da tutto il mondo, che si è svolto a Città del Capo dal 26 al 29 febbraio. «Il virus rallenterà tutto. Assisteremo ad un arresto nella produzione di beni di consumo. È terribile e meraviglioso perché dobbiamo smettere di produrre a questo ritmo forsennato – ha detto Li Edelkoort –. È quasi come se il virus fosse una grazia straordinaria per il pianeta».

La situazione al momento è magmatica e confusa, in perenne evoluzione. Non propriamente una “grazia”, potrebbe aggiungere qualcuno. La risposta all’emergenza è ugualmente mobile. Cambiano per esempio i modi di progettare le collezioni: ricordiamo che il percorso è lungo, e che quel che porta ad una sfilata richiede mesi di lavoro, dal disegno alla scelta dei tessuti, dalla realizzazione dei prototipi al relativo sdifettamento. Una filiera complessa, che coinvolge numerose figure e che richiede contatto diretto.

La socialità virtualizzata dello smart working sta avendo un impatto a monte di questi processi creativi, che comunque continuano e non possono fermarsi – è a rischio una delle voci principali della nostra produzione industriale, nonostante la tenace miopia delle istituzioni. In tempi normali, adesso si sarebbe lavorato alle precollezioni, alle collezioni uomo e alla couture, per chi la fa. Si continua in effetti a farlo, ciascuno secondo approcci e soluzioni personali, perché la proverbiale inventiva italiana splende proprio nei momenti bui. Se e quando questi prodotti vedranno la luce è ancora incognita a dire il vero: c’è chi avanza l’ipotesi di uno stop stagionale, di una sospensione per evitare che le collezioni non ancora consegnate non vadano perdute.

Giorgio Armani assicura che «le prossime collezioni sono in gran parte già state preparate, perché lavoro per abitudine con anticipo. Manca, naturalmente, la messa a punto finale che mi auguro di poter fare a Milano, sotto data, a giugno. Non è mia intenzione comunque mettere a repentaglio la salute dei dipendenti per definire le sfilate, quindi mi muoverò di conseguenza. Si dovrà rivalutare attentamente il sistema moda, riconsiderando la tempistica e tenendo conto delle esigenze della clientela finale».

Angela Missoni, decisa e pragmatica, non ha dubbi: «Queste collezioni devono uscire: ne va del lavoro di molte persone. Noi ci siamo da subito attrezzati per equilibrare lavoro a distanza e lavoro reale. L’ufficio stile è operativo, a regime ridotto. La nostra azienda, per fortuna, gode di spazi ampi che consentono il rispetto delle distanze di sicurezza». Alessandro Dell’Acqua aveva già passato i disegni uomo e precollezione prima dello show di febbraio del suo marchio N°21, ed è in attesa dei primi campioni, che al momento tardano: «Per noi piccoli è complicato, perché abbiamo un timing ferreo».