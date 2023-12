Da “Asteroid City” alla collezione Bud Spencer, i dvd e blu-ray per Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questa nostra selezione scelti per voi dieci tra dvd e blu-ray: si tratta del meglio delle novità per un regalo in occasione delle festività natalizie. Una proposta di doni non soltanto per gli appassionati di cinema e con un occhio di riguardo per i film da mettere sotto l’albero per i più piccini.

Asteroid City

dei film di questa stagione che ha fatto più discutere, capace di essere osannato tanto quanto di essere odiato. Ora potrete rivederlo tranquillamente sul divano di casa: l’ultimo lungometraggio di Wes Anderson mescola western e fantascienza con un piglio creativo senza dubbio insolito e dando vita a tantissime, diverse interpretazioni.

Best of Bergman

Per i più cinefili e gli amanti della grande storia del cinema, non possiamo che segnalare questo straordinario cofanetto con 4 blu-ray di pellicole dirette dal genio immortale di Ingmar Bergman. “Il settimo sigillo”, “Il posto delle fragole”, “Persona” e “Scene da un matrimonio”: sostanzialmente quattro capolavori che chiunque ami la Settima Arte vorrebbe sullo scaffale del proprio salotto.

Speciale cofanetto I classici Disney

Cade il centenario della Walt Disney Company e, mentre nelle sale esce un omaggio alla sua storia con “Wish”, per il mercato home video è arrivato un regalo imperdibile per ogni appassionato che si rispetti: un cofanetto dvd che ripercorre tutta la storia dei classici d’animazione Disney, da “Biancaneve e i sette nani” (1937) in avanti. Sono 60 film (!), arrivando fino al lungometraggio del 2022, “Strange World”.

Il gladiatore

Mentre Ridley Scott sta lavorando al sequel, è uscita una nuova versione in blu-ray del suo cult del 2000, vincitore di cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e per il miglior attore protagonista, andato a un memorabile Russel Crowe. Il film rimane una delle opere più potenti dirette da Scott nel Nuovo Millennio e questa nuova versione blu-ray ne esalta ancora di più la forza spettacolare.