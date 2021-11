Da atleti a imprenditori: la seconda vita degli sportivi passa da LinkedIn

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è chi lo usa per costruirsi una seconda carriera dopo il ritiro e chi lo usa durante l'attività sportiva per posizionarsi in modo alternativo rispetto agli altri social. C'è il cestista che annuncia proprio su LinkedIn il suo ritiro e l'atleta paraolimpico che qui trova quel tipo di visibilità che sugli altri social non otterrebbe. Se è vero che le superstar dello sport e del calcio, in particolare, incassano fior di guadagni grazie alla loro presenza su Facebook o Instagram, è altrettanto vero che sono sempre di più gli sportivi che utilizzano LinkedIn per valorizzare la propria immagine, con differenti modalità, con uno sguardo attento al post carriera sportiva.

La seconda carriera degli sportivi

Da atleta a testimonial, per poi magari dirigere una fondazione e, magari, assumere ruoli di vertice in aziende di rilievo: questo il cursus honorum che si sta consolidando per molti sportivi, nel momento in cui il posto attività agonistica entra nel loro mirino. E in ciascun caso lo sbarco su LinkedIn diventa una costante, particolarmente utile a valorizzare il secondo percorso professionale di questi personaggi amati dal pubblico.

Giorgio Chiellini, ad esempio, capitano della Nazionale italiana di calcio che quest'estate ha vinto gli Europei di calcio. Laureato in Economia e Commercio e grande curioso di tecnologia, big data e intelligenza artificiale – come ha raccontato nella recente diretta di LinkedIn Notizie - punta alla community della piattaforma di Microsoft di cui è diventato subito LinkedIn influencer, per costruire il suo futuro post-calcio. Insieme all'ex juventino Claudio Marchisio, Chiellini ha investito nella società che lo ha seguito fin qui, Mate, agenzia di comunicazione specializzata nella gestione di talent e sportivi, dalla forte vocazione digitale che punta – tra l'altro - a valorizzare e a selezionare i calciatori sulla base dell'analisi dei dati ricavati dalle prestazioni dei calciatori in campo.

Anche Francesco Totti, indimenticato numero 10 e capitano della Roma che è sbarcato su LinkedIn come Fondatore presso CT10 Management, società di consulenza sportiva che, come recita il chi siamo del profilo social offre “una struttura di assistenza totale dell'atleta garantendo una copertura di tutti i servizi correlati al mondo del calcio”. Scouting, marketing e una gestione dell'attività sportiva professionale, il che sta diventando sempre più indispensabile con il progressivo innalzarsi del livello competitivo dell'attività calcistica, che non può più essere lasciata a strutture improvvisate.

I campioni parolimpici

Diverso il caso di Alessandro Ossola: finalista dei 100 metri piani alle recenti Paralimpiadi di Tokyo, Alessandro lancia tramite la visibilità conquistata sulla pista d'atletica più prestigiosa, il suo progetto Bionic People: associazione no profit che racconta la disabilità attraverso 37 testimonial italiani chiamati a insegnare “come non arrendersi mai nonostante le difficoltà attraverso un metodo di reazione ben preciso”. Un progetto che si sviluppa tramite gli incontri con gli studenti nelle scuole e che sta ispirando altri medagliati ai Giochi Paralimpici di Tokyo: come Giulia Ghiretti, argento nel nuoto e studentessa del Politecnico di Milano che sbarca su LinkedIn con l'obiettivo di estendere la rete di contatti professionali già avviata su altre piattaforme.