Da “Avatar 2” all'asinello “EO”, la nostra guida ai film delle feste

Complici le vacanze, la ricerca di evasione e di riparo dal freddo, il Natale con le sue festività sono da sempre il momento clou per il botteghino. Dopo l’emergenza Covid, con il pubblico che torna a far la fila ai cinema, come ogni anno abbiamo selezionato tutto il meglio in sala. Ecco dunque i film selezionati per voi e che ci auguriamo vi potranno tener compagnia durante questi giorni di festa.

Avatar - La via dell’acqua 2

Avatar 2

Il seguito del grande film di James Cameron del 2009 è sicuramente il titolo più ambizioso e atteso di questo Natale. La meraviglia estetica e le profonde riflessioni alla base della pellicola lo rendono un prodotto perfetto per unire divertimento e spunti su cui discutere al termine della proiezione: va visto obbligatoriamente sul grande schermo ed è un film adatto per tutta la famiglia.

The Fabelmans\

The Fabelmans

Uno dei film più importanti della carriera di Steven Spielberg e il suo lavoro maggiormente autobiografico. Un grande omaggio alla passione per il cinema del suo autore, capace di mescolare dramma e commedia, nostalgia e ironia, mantenendo un equilibrio miracoloso per tutta la durata. Straordinaria la conclusione.

Fairytale

Fairytale

Per chi è in cerca di un prodotto impegnato e distante dalle logiche spettacolari di altri film natalizi, il consiglio va immediatamente all'ultimo lungometraggio di Aleksandr Sokurov, il maestro del cinema russo che in carriera ha firmato (capo)lavori come “Madre e figlio” e “Arca russa”. In “Fairytale” immagina uno scenario infernale dal sapore dantesco in cui si trovano Adolf Hitler, Iosif Stalin, Winston Churchill, Benito Mussolini e altri personaggi. Potente tanto nell'estetica che nei contenuti, è uno dei film da non perdere per ogni cinefilo che si rispetti.

EO

EO

Quanto scritto sopra per “Fairytale”, vale anche per “EO”, nuova pellicola di Jerzy Skolimowski perfetta per chi ha voglia di un buon film d'autore. Presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, è una pellicola che riprende un capolavoro come “Au hasard Balthazar” di Robert Bresson del 1966 aggiornandolo all'Europa di oggi: al centro della trama c'è infatti un asinello che passa da padrone a padrone, muovendosi all'interno di uno scenario sempre più inquietante.