Da “Babylon” a “Ferrari”, i 10 film più attesi del 2023

Mentre ancora si parla dei migliori film del 2022, lo sguardo va già al nuovo anno, cercando di capire quali saranno i titoli imperdibili di una lunga stagione cinematografica. Ne abbiamo scelti dieci, tra blockbuster e film d'autore, da segnare sulle agende di ogni cinefilo che si rispetti.



Babylon

Uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni: Damien Chazelle, regista di “Whiplash” e “La La Land”, torna dietro la macchina da presa per un film ambientato nella Hollywood degli anni Venti, nel periodo in cui i film abbandonano il muto per passare al sonoro. La pellicola ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. In Italia uscirà il 19 gennaio e sarà sicuramente uno dei titoli più chiacchierati dell'anno. Nel cast troviamo Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde e Tobey Maguire.

Babylon

Oppenheimer

Quando esce un film di Christopher Nolan, è sempre uno dei grandi eventi della stagione. Non fa certo eccezione, anzi, questo film biografico che racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenhimer, interpretato da Cillian Murphy. In apparenza potrebbe apparire un progetto più “convenzionale” del precedente “Tenet”, ma con Nolan dobbiamo sempre essere pronti a lungometraggi visionari e sorprendenti, capaci di stupire e scuotere a lungo anche al termine della visione.

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Uno dei titoli che ogni cinefilo ha già segnato sul suo taccuino personale è senza dubbio il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese, tratto da un romanzo di David Grann, che vede gli Apple Studios tra i produttori e i distributori. Al centro c'è una grossa indagine dell'FBI, inerente alla morte in circostanze misteriose di diversi membri di una comunità di nativi americani. Come se non bastasse il nome del regista, nel cast ci saranno i due attori feticcio di Scorsese: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon

All the Beauty and the Bloodshed

L'impressionante documentario di Laura Poitras, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Leone d'oro, sarà uno dei film da non perdere in sala di tutto il 2023. Al centro c'è un ritratto dell'attivista Nan Goldin e il racconto del suo impegno contro una delle più importanti case farmaceutiche americane. Poitras aveva già colpito a fondo con il bellissimo “Citizenfour” e qui si ripete con una pellicola intensa e appassionante.