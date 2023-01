Da Bae a Leonardo: in Borsa in tempi di guerra volano i titoli della Difesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si vis pacem, para bellum: se vuoi la pace, prepara la guerra. Dopo duemila anni, l’antico motto latino è ancora valido. Quello che andava bene il 2022, andrà ancora meglio nel 2023, e anche negli anni a venire. La guerra in Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio, ha fatto capire a un’Europa distratta da diritti civili e transizione ecologica, quanto la Difesa sia un settore strategico, quanto sia necessario avere eserciti all’avanguardia, per fronteggiare minacce inattese, come quella della Russia...