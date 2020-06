Da Baltimora a New York, retrospettiva itinerante su Joan Mitchell

Si tratta dell'unica mostra personale dell'artista in Italia, come ha cambiato la ricezione dell'artista nel nostro paese?

La fortuna di Joan Mitchell in Italia è la storia di un'occasione mancata, che andrebbe indagata nelle sue ragioni. Dopo la presenza dell'artista alla fine degli anni '50 alla Biennale di Venezia e agli inizi degli anni '60 presso la Galleria dell'Ariete a Milano, si sono perse le tracce fino alla nostra mostra a Palazzo Magnani. Probabilmente, almeno sulla scena italiana, la Mitchell è coinvolta nella caduta d'attenzione per l'Informale, sancita dalla Biennale veneziana del 1964, ma l'oscuramento che la sua opera subisce è, considerata la sua qualità, sorprendente o forse anche specchio dei limiti profondi di parte della critica e del collezionismo italiani.



Da dove provenivano le opere in mostra?

Per quasi il 50% da una collezione privata parigina; c'erano poi opere capitali dalla Galleria Cheim & Read di New York e da alcuni musei americani e francesi ( The Joan Mitchell Foundation di New York, Whitney Museum di New York, National Gallery di Washington, Smithsonian Museum di Washington, Centre Pompidou di Parigi, per citarne alcuni).



Ritiene che il collezionismo francese abbia riconosciuto prima di altri in Europa il valore della Mitchell?

Certamente, assieme a quello americano, giacché Joan Mitchell è nella seconda metà degli anni Cinquanta a Parigi d'estate con il compagno Jean-Paul Riopelle dove dal 1959 i due si trasferiscono definitivamente. A Parigi Joan Mitchell espone in gallerie private (in particolare nella Galleria Jean Fournier ) e nel 1982 al Museo d'Arte Moderna della Città di Parigi.



Pensa che la mostra “Joan Mitchell. La pittura dei Due Mondi” abbia generato una catena di valore, a fronte della visibilità che ha avuto? Sia dal punto di vista culturale sia per quanto riguardo il suo attuale valore economico?

Credo che abbia suscitato interrogativi, presso gli appassionati, i collezionisti e i critici più avveduti, il prolungato silenzio sull’opera della Mitchell, almeno in Italia. Dunque, una eco positiva per quanto riguarda l'aspetto culturale. Per quanto concerne la valorizzazione economica, ben altre sono le forze che si muovono sul mercato internazionale e che hanno ritenuto di puntare su questa artista, sottovalutata.



In quanto esperto di Joan Mitchell e della sua produzione artistica, ha in mente progetti futuri?

Una nuova mostra dedicata a Joan Mitchell permetterebbe di sviluppare alcune intuizioni scaturite nell'esposizione che ho curato: il riconoscimento di un valore assoluto nella storia della pittura del Novecento e l'aver gettato un ponte tra America e Europa, tra l'Espressionismo astratto in cui si era formata e le esperienze di Van Gogh e di Monet. Purtroppo, oggi una mostra della Mitchell comporterebbe oneri assicurativi assai più alti di quelli spesi nel 2008-2009 considerati i valori in crescita.