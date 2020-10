Da Banca Etica bond per il sostegno delle imprese culturali Nel 2019 l’istituto ha erogato finanziamenti per 37 milioni a imprese e organizzazioni no profit attive nel settore cultura di Maria Adelaide Marchesoni

Un bond per la cultura, indirizzato al finanziamento delle imprese culturali duramente colpite dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19. Ad emettere il prestito obbligazionario Banca Etica con un obiettivo di raccolta di 15 milioni di euro. Per sottoscrivere l'emissione obbligazionaria, che ha una durata di sette anni e un rendimento annuo pari allo 0,90%, c'è tempo fino al 20 novembre prossimo. Il sostegno finanziario alle attività culturali non è una pratica nuova per Banca Etica. Nel 2019 l'istituto guidato da Alessandro Messina ha erogato finanziamenti per 37 milioni a 271 organizzazioni per finanziare delle attività dell'area cultura, vale a dire con un'erogazione media pari a circa 136 mila. Le attività culturali finanziate da Banca Etica fanno capo principalmente ad associazioni e società di capitali, che rappresentano rispettivamente 35% e il 34% dei finanziamenti concessi. La restante parte per il 17% a cooperative, per il 12% a cooperative sociali, e per il 3% a società di persone. Andrea Tracanzan, responsabile Proposte di Finanza Etica di Banca Etica ci racconta le caratteristiche dei prestiti concessi al segmento culturale.

Chi decide l'erogazione del credito?

L'erogazione dei crediti ai progetti culturali che Banca Etica finanzierà con i 15 milioni di euro che sta raccogliendo con l'emissione di un prestito obbligazionario dedicato (c.d. “cultura bond”) avverrà secondo la ” Policy del credito di Banca Etica” messa a punto in oltre 20 anni di esperienza nel finanziamento all'economia civile e solidale. Ogni richiesta di finanziamento che arriva a Banca Etica viene sottoposta a una doppia analisi: una valutazione di sostenibilità economica del progetto da finanziare e una seconda valutazione sugli impatti sociali e ambientali dell'iniziativa. Questa seconda valutazione è effettuata dai valutatori sociali, soci e socie della banca appositamente formati.

Esiste una commissione per la valutazione dei progetti e dei progetti culturali? Chi ne fa parte?

Come detto prima, non è prevista una commissione ad hoc, i progetti saranno valutati in ciascun territorio/filiale di appartenenza dal personale della banca e dai valutatori socio-ambientali in conformità con i settori previsti dalle nostre politiche del credito.

Quali sono i criteri che applicate per erogare il credito? Dimensione del soggetto, tipologia di progetto?

Ogni progetto viene valutato per la sua capacità di generare impatti positivi sul territorio: creazione e mantenimento di posti di lavoro; capacità di rendere la cultura fruibile per più persone; capacità di inclusione anche di persone con fragilità (disabilità; marginalità; etc); capacità di creare aggregazione e reti sociali; capacità di promuovere valori. Poi naturalmente c'è la valutazione sulla sostenibilità economica.

Quale ammontare massimo viene erogato ad ogni singola richiesta?

Non è previsto un ammontare massimo: ogni finanziamento è concesso valutando di volta in volta - insieme al cliente - l'ammontare sostenibile. Le rate non devono cioè essere troppo onerose rispetto all'effettiva capacità di restituzione.