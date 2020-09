Da Bankia-Caixa spinta alle fusioni che piacciono alla Bce Il mercato punta su nuove aggregazioni domestiche in Spagna, Italia e Germania di Alessandro Graziani

(Afp)

La preannunciata fusione bancaria in Spagna tra Caixa Bank e Bankia va in porto e fa nascere, anche con il sostegno all’operazione da parte della Vigilanza Bce, il nuovo campione nazionale del credito iberico con una quota di mercato del 25% dei prestiti e il 24% dei depositi. Livelli che pongono la nuova “Grande Caixa”, radicata in Catalogna anche se dai tempi delle tensioni indipendentiste ha trasferito la sede a Valencia, come nuovo leader di mercato in Spagna davanti a Bbva e Santander, entrambe...