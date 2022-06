Da Basilea all’Asia, passando per Parigi: la visione di Marc Spiegler

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il ritorno di Art Basel a giugno è stato celebrato da 70.000 visitatori in sette giorni e numerose vendite, tra cui il record da 40 milioni di dollari per il ragno di Louise Bourgeois e decine di vendite dichiarate dalle gallerie per centinaia di migliaia di euro. Il mercato dell'arte è tornato alla sua forza pre-pandemia, puntando soprattutto sugli artisti blue-chip e quelli da riscoprire. Ne abbiamo parlato con il direttore globale Marc Spiegler (in foto), che in Asia, intanto, lavora all'ampliamento del network della fiera, in attesa di sbarcare a Parigi a ottobre.

Art Basel a Basilea è tornata al suo appuntamento tradizionale. Come sta rispondendo il mercato?

È un'ottima fiera. Kamel Mennour ha commentato dicendo “Incroyable!” (“incredibile” in francese); Jochen Meyer ha detto “Sprachlos!” (“senza parole” in tedesco); Gio Marconi ha detto “Madonna!”. Questi tre commenti esprimono bene come sta andando la fiera nelle tre lingue della Svizzera. È un'edizione molto forte, ci sono molte più persone rispetto a settembre, un'edizione che ha rappresentato un primo passo in direzione del ritorno della fiera alla normalità. Sembra di essere tornati al 2018-19, all'Art Basel che ci aspettiamo, vale a dire la migliore fiera per l'arte al mondo.

Loading...

L'installazione di Leonardo Drew nella sezione Unlimited di Art Basel 2022 a Basilea. Courtesy Art Basel

Da dove vengono i collezionisti? Oltre agli europei sono presenti collezionisti da altri continenti?

Tutti ci aspettavamo il ritorno degli americani, ma quello che ci ha veramente sorpresi è il numero degli asiatici. Parlavo con Jay Joplin di White Cube e mi ha detto di quanto è stato felice di vendere tanti americani e asiatici, anche dalla Cina, il che ci ha stupiti. I galleristi di BTAP di Tokyo hanno visto tornare collezionisti giapponesi e coreani. le persone hanno ricominciato a muoversi. Ovviamente, l'eccitazione non è provocata solo dalla nostra edizione di Art Basel, ma anche dal fatto che ci sono documenta 15 e la Biennale di Venezia. Quindi, ci sono tanti motivi per venire in Europa quest'estate, per cui molti asiatici hanno deciso di farlo anche se dovranno affrontare la quarantena al ritorno.

I corridoi di Art Basel 2022 a Basilea, sullo sfondo lo stand della galleria di Berlino Chert Lüdde. Courtesy Art Basel

Ha notato delle tendenze tra le opere presentate dalle gallerie?

No, ed è quasi impossibile immaginare che ce ne siano avendo 289 gallerie. Ciò che notiamo è la crescente presenza di artisti dai luoghi più diversi. Vediamo un interesse maggiore negli artisti africani rispetto a cinque anni fa, e anche nei confronti degli artisti dell'Europa dell'Est. Credo ci sia un vero movimento di riscoperta degli artisti dell'era sovietica e post-sovietica, che allora facevano opposizione nei loro paesi. Continua ad esserci richiesta per gli artisti emergenti, ma c'è anche la volontà di riscoprire artisti che in realtà lavorano da decenni. Credo che il primo passo verso la maturità sia l'ammissione dei propri errori e in questo momento gli attori del mercato stanno riconoscendo che per anni si sono persi qualcosa, spesso solo perché si trattava di opere di artisti o artiste di colore, oppure lontani dai grandi centri del mercato dell'arte. Ora sono in tanti a cercare di recuperare quello che non hanno fatto i loro predecessori negli anni 60-70. È un momento interessante, perché abbiamo artisti emergenti di 80 anni, così come di 18.

L'ingresso di Unlimited ad Art Basel 2022 a Basilea. Courtesy Art Basel

Come si sta sviluppando il mercato ad Hong Kong e quali sono state le difficoltà di Art Basel a Hong Kong?

Le maggiori difficoltà che abbiamo affrontato sono state le restrizioni sui viaggi in ingresso e in uscita da Hong Kong, perché sono necessari permessi speciali se non sei residente e, comunque, c’è bisogno di una settimana di quarantena. Nonostante ciò, siamo riusciti a mettere in piedi un'edizione con quasi 130 gallerie, vale a dire il 30% in più rispetto all'anno scorso. Molte di queste hanno venduto o in presenza, perché c'è stato un forte sostegno da parte del mercato locale, oppure online. Abbiamo, quindi, dimostrato che il mercato a Hong Kong, anche nelle condizioni più difficili, è forte, per cui aspettiamo con ansia di vedere che cosa succederà una volta che le restrizioni saranno eliminate.