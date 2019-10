Da Battipaglia a New York: chi è Giuseppe Bruno, l’ambasciatore della cucina italiana Il titolare del Sistina e del Caravaggio, due locali leggendari per la ristorazione italiana nella Grande Mela racconta la sua vita votata alla ristorazione. Quest'anno verrà premiato al Columbus Day di Riccardo Barlaam

Giordano Bruno

NEW YORK - Il tavolo migliore, dietro al quadro di Matisse. Quando il presidente della Turchia Tayypp Erdogan, nei giorni della 74esima Assemblea dell'Onu, è arrivato al Sistina, la prima domanda è stata: “Chi è Giuseppe?”. Giuseppe Bruno è l'anima del ristorante Sistina. Uno dei migliori posti per l'alta cucina italiana a New York, in un locale tra i più eleganti d'America. A due passi dal Metropolitan Museum e da Central Park, in una palazzina ottocentesca, con le colonne e i capitelli di marmo all'ingresso, opere d'arte moderna dietro ai tavoli. Grande cibo. E la seconda “wine cellar” più preziosa al mondo nei sotterranei che contiene 85mila bottiglie, molte delle quali da collezione, dal valore inestimabile (la più grande non è in Francia, né in Italia come si potrebbe pensare ma in Sudafrica, nel ristorante Mosaic di Pretoria).

Ristorante Sistina

“Mi hanno detto che qui si mangia bene” esordisce Erdogan quando Giuseppe si presenta davanti a lui. “Mi dica? Che cosa non può mangiare…”. “Maiale, ovviamente”. Niente prosciutto e culatello, allora. “Ci penso io”. Anche la sera successiva il presidente turco ha preteso di tornare al ristorante Sistina.

Un altro aneddoto riguarda Robert De Niro, diventato negli anni amico di Giuseppe, dopo un piccolo litigio. “Viene spesso a mangiare qui. Siamo amici. Una sera ordinò una bottiglia di Barolo da collezione, non ricordo l'annata, ma era un vino davvero prezioso. Come al solito l'indomani mandai il conto alla segretaria: mi telefonò lamentando il costo della bottiglia. Chiamai Bob e gli dissi che mi aveva offeso: ”Fammi un piacere: non venire più nel mio ristorante. Se non capisci il valore di quelle che ti do' non venire più”. Mi chiese scusa. Da quella volta è nata un'amicizia che dura da anni.

In questa sala piena di quadri preziosi sono passati tutti i newyorchesi che contano. Ambasciatori, politici, banchieri, attori, cantanti, artisti. Larry Fink, il ceo di BlackRock, una volta fece aspettare a terra 2 ore il suo jet privato per aspettare i piatti che Giuseppe aveva preparato al posto del catering dell'aeroporto. In queste tavole si sono chiusi deal, sono nate società, matrimoni, accordi miliardari. Qui è venuto Trump negli anni Ottanta quando costruiva la sua prima Tower sulla quinta strada.

Il 13 ottobre al Columbus Day, la festa degli italiani negli Stati Uniti, Giuseppe Bruno verrà premiato come Honoree, assieme ai suoi fratelli ristoratori Gerardo, Cosimo e al compianto chef Antonio. Con lui verrà anche nominato Grand Marshal della 75 edizione della Columbus Day Parade, Massimo Ferragamo (presidente di Ferrgamo Usa). Per Giuseppe poco avvezzo ai riflettori e alle attenzioni dei media, il premio è il riconoscimento di una esistenza votata all'alta ristorazione.