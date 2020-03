Da Bce e Fed due linee di gestione per i tassi contro la recessione globale La crisi globale incombe: quasi tutti i Paesi europei hanno un piano di espansione fiscale mentre si attende un massiccio programma di stimoli dagli Stati Uniti di Marcello Minenna

Dalla Bce 750mld contro il coronavirus

7' di lettura

La risposta delle istituzioni economiche alla minaccia di una forte recessione globale innescata dalla pandemia sta rapidamente cambiando forma. Quasi tutti i principali Paesi europei hanno un piano di espansione fiscale in fase di lancio mentre si attende un massiccio programma di stimoli da parte del governo Usa. Nel frattempo, possiamo analizzare le mosse delle principali autorità monetarie: nelle scorse 2 settimane, la Bank of England (Boe), la Federal Reserve (Fed) e la Banca Centrale Europea (Bce) hanno tutte lanciato 1-2 round di misure a sostegno dell’economia. È quasi certo che ci saranno altri round di allentamento monetario: lo shock provocato dalla diffusione del coronavirus è troppo intenso e probabilmente destinato a peggiorare.

La situazione in Cina

I primi dati che sono arrivati dalla Cina mostrano una contrazione dell'attività industriale di magnitudo paragonabile alla crisi finanziaria del 2008-2009, per quanto l’efficacia delle misure di contenimento adottate dal governo cinese abbia già riportato on-line il 90% della capacità manifatturiera. Superata la fase post-picco della pandemia, non ci si può ragionevolmente aspettare lo stesso tipo di recupero dal resto delle economie occidentali ed emergenti, visto che l'emergenza potrebbe durare più a lungo e lo shock sarà esteso a tutta la rete di distribuzione merci del mondo.

Allo stato attuale, dunque è lecito aspettarsi un impatto della stessa misura del 2008 su Pil ed occupazione. Le banche di investimento internazionali hanno già aggiornato le stime per il calo del Pil italiano al -3,6% annuo (nel 2009 il Pil si contrasse largo circa del -6%).

INDICI DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERA

Bce e Fed: banche centrali in azione

Guardando ai provvedimenti Bce e Fed, si può dire che la banca centrale Usa abbia già tarato la forza dello stimolo in risposta ad uno shock stile 2008: taglio dei tassi di interesse-chiave di 100 punti base (mai successo in un unico meeting) e riavvio in grande stile del Quantitative Easing (Qe) con acquisto di titoli di Stato per 500 miliardi di $ e di Mortgage-Backed Securities (i titoli strutturati che impacchettavano il rischio dei mutui immobiliari subprime) per 200 miliardi.

Negli stessi giorni, la Bce non è intervenuta sui tassi di interesse (che comunque sono già a livelli negativi molto profondi) ed ha potenziato il Qe solo per 120 miliardi di € fino alla fine del 2020. L'autorità monetaria europea ha fatto affidamento su una serie straordinaria di finanziamenti a tassi di interesse negativi al sistema bancario (LTRO – Longer Term Financing Operations) sulla falsariga di quanto già fatto all'apice della crisi del 2011.

Si doveva fare di più, ed infatti nella notte del 19 marzo la Bce – dopo un meeting telefonico d'emergenza – ha potenziato il Qe per altri 750 miliardi varando uno specifico Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Sostegno ai prestiti per l’economia reale

Tuttavia al momento è interessante focalizzarsi sui provvedimenti su cui c'è convergenza tra le due banche centrali, perché evidenziano un approccio innovativo alla gestione delle crisi invocato da tempo. Sia la Fed che la Bce infatti hanno ritenuto di sostenere i prestiti all'economia reale (sostanzialmente in progressivo arresto per i provvedimenti di contenimento dell'epidemia) in maniera prioritaria attraverso un approccio c.d. “duale” nella gestione dei tassi di interesse.