Da Berchidda a Glyndebourne: tra jazz, sinfonico e opera è l'estate dei festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel nord Sardegna, irradiandosi da Berchidda, si ascolta jazz per il 36° festival fondato dal trombettista Paolo Fresu. Come sempre, l'inizio è sul traghetto Livorno-Golfo Aranci, con gli ottoni della Rusty Brass; e il finale nella Peschiera di San Teodoro, uno dei percorsi naturalistici più belli della Sardegna. In montagna poi, tra i castelli di Bolzano, per il Festival che spazia dalla musica antica ai giovani del Conservatorio che suonano nei giardini, al grande sinfonismo. Infine salto oltremanica per uno dei capolavori del Novecento.



Berchidda (SS)

Dall’8 al 16 agosto ecco la trentaseiesima edizione del festival Time in Jazz. Tra i musicisti Tullio De Piscopo, Malika Ayane, Eivind Aarset, Guano Padano, Farafina, Dhafer Youssef, Roberto Ottaviano, Gianni Cazzola, Savana Funk con Willie Peyote, Colle der Fomento con Dj Craim e La Batteria.Concerti anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori, attività per i bambini, nel festival diretto dal jazzista Paolo Fresu.Non solo a Berchidda ma anche negli altri centri e località nel nord della Sardegna: Arzachena, Banari, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Cheremule, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Oschiri, Porto Rotondo, Puntaldia, San Teodoro, Tempio Pausania e Tula.

Loading...

Bolzano

Dal 31 luglio al 3 settembre ecco il Bolzano Festival, che il 6 al Teatro Comunale accoglie due interpreti come il direttore Antonio Pappano e la violinista Julia Fischer, assieme alla European Union Youth Orchestra (EUYO). Oltre alla EUYO anche un'altra orchestra in residenza, la Gustav Mahler Jugend Orchester, che il 17 suonerà con Jakub Hrůša, nuovo direttore musicale della Royal Opera House di Londra. All'interno del festival si articola la rassegna Antiqua, con i suoi concerti nelle corti, nei palazzi antichi, nelle chiese gotiche. Poi “Musica in cortile”, che vede i giovani musicisti del Conservatorio in formazioni strumentali nei vari cortili della città (03.08, 16.08, 21.08). Infine dal 23 agosto al 3 settembre si svolge il 64° Concorso Pianistico F. Busoni, buona occasione per un ascolto ravvicinato– partecipando alle eliminatorie e poi alle finali - dei capisaldi della letteratura pianistica, interpretati da giovani talenti.

Glyndebourne (UK)

Dal 4 al 27 agosto otto recite di “The Rake's Progress” di Stravinskij. Ritorna così al famoso festival d'opera nella campagna del Sussex, con il caratteristico picnic nel long interval, un allestimento fondamentale di quest'opera del compositore russo, alto testo del teatro musicale novecentesco. Questo allestimento è un evergreen del Festival – giustamente, vista la mirabile rispondenza alla musica delle scene e costumi di David Hockney. Debutta nel 1975, ripresa più volte, presentata all'estero (anche alla Scala nel 1979, direttore Riccardo Chailly). “Come Proust, Stravinskij è stato fra i primi a capire che in un'epoca come il Novecento si costruisce comunque con materiali sintetici, inautentici; e il solo corridoio di salvataggio passa per il pastiche, in quanto atto creativo-critico originale di invenzione ‘sopra' e ‘meta‘.” (Arbasino). Hockney è riuscito a creare un equivalente visivo della musica. Come Stravinskij “rilavora” secoli d'opera - e analogamente procede uno dei massimi poeti inglesi, W. H. Auden, con il libretto, così Hockney si comporta con le stampe di Hogarth che ispirarono il compositore e il librettista. I tratteggi e le righine delle

incisioni di Hogarth “esplodono” in scena, negli allegri idiomi della Pop Art britannica.