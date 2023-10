Da Berlin Packaging 2mila tonnellate in meno di emissioni di gas serra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 ha permesso ai propri clienti di eliminare oltre 2mila tonnellate di emissioni di gas serra e ha condotto 120 valutazioni del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, Lca), supportandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. L’attenzione all’ambiente è cruciale per Berlin Packaging, realtà specializzata nella fornitura di packaging e chiusure in vetro, in plastica e in metallo. «È fondamentale nella nostra strategia, perché siamo consapevoli che sia una priorità imprescindibile», afferma Paolo Recrosio, ceo di Berlin Packaging Emea.

Nell’ultimo anno l’azienda ha allineato i propri impegni Esg con metriche riconosciute a livello globale, aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite e ponendosi obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con la Science Based Targets Initiative (SBTi). Entro il 2030 si propone di ridurre del 25% le emissioni di CO2 dirette e indirette generate dall’azienda e le emissioni relative alla catena di valore, monitorando il consumo di energia e mettendo in atto iniziative dedicate per la riduzione e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Ancora, offrire ai clienti una gamma di prodotti interamente riciclabili, continuare a sviluppare prodotti dal ridotto impatto ambientale, grazie all’impiego ottimale dei materiali e allo sviluppo di soluzioni reuse/refill.

Inoltre, l’azienda ha annunciato di aver ottenuto la certificazione Leed Gold per il nuovo headquarter Emea a Milano, riconvertendo un ex magazzino ed utilizzando tecnologie all’avanguardia che consentono il risparmio energetico, ancora una volta dimostrando in modo tangibile l’impegno verso la sostenibilità. Infine ha ricevuto il rating EcoVadis Silver, piattaforma riconosciuta a livello internazionale che valuta la sostenibilità delle aziende, le pratiche etiche e la responsabilità sociale.