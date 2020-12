Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsa degli investitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento. di Alessandro Graziani

(REUTERS)

Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsa degli investitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento.

3' di lettura

Just a little bit(coin). Anche se a piccole dosi, le criptovalute stanno entrando nei portafogli degli investitori istituzionali. Si tratta di una svolta dagli esiti imprevedibili sulle quotazioni (+200% negli ultimi sei mesi), perché fino a poche settimane fa Bitcoin & co. erano considerati investimenti lasciati alla speculazione retail.

Qualcosa è cambiato se è vero che Ray Dalio di Bridgewater, uno dei più grandi hedge fund al mondo, ha abbandonato la sua posizione critica e ora sostiene che...