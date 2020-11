Da Blancpain il premio Michelin Chef Mentore al tre stelle Niko Romito Il brand orologiero del gruppo Swatch è partner mondiale della famosa Guida che quest’anno è stata presentata con un evento in streaming. Romito: «Con Il Reale creo nuovo i protocolli della cucina contemporanea per i giovani cuochi» di Paco Guarnaccia.

Il brand orologiero del gruppo Swatch è partner mondiale della famosa Guida che quest’anno è stata presentata con un evento in streaming. Romito: «Con Il Reale creo nuovo i protocolli della cucina contemporanea per i giovani cuochi»

1' di lettura

Come partner della Guida Michelin (presentata il 25 novembre in un evento live streaming), Blancpain ha offerto il premio Michelin Chef Mentore 2021 a Niko Romito del Reale, ristorante tre stelle a Castel di Sangro (in provincia de L'Aquila). A consegnarlo virtualmente è stato Andrea Caputo vice presidente & Head of Marketing della maison svizzera nel portafoglio del Gruppo Swatch, collegato dall'headquarter del brand a Le Brassus: «Abbiamo un pluridecennale rapporto con il mondo degli chef stellati e siamo orgogliosi di essere il partner mondiale della Guida Michelin», ha spiegato il manager.

Romito ha commentato: «La formazione è un valore cui credo molto e infatti, 10 anni fa, ho aperto a Castel di Sangro la mia scuola pensando a quei contenuti e a quei principi che anch'io avrei voluto imparare prima di intraprendere questo lavoro. Negli ultimi anni, avendo raggiunto la maturità professionale, sto cercando sempre di più di creare e scrivere di nuovo i protocolli della cucina contemporanea per i giovani cuochi. Il cui futuro si baserà su quattro pilastri: studio, ricerca, etica e salute».

Loading...

Oltre al premio, Il Reale riceverà anche un orologio da muro firmato Blancpain che è già official timekeeper di molti concorsi di alta cucina, oltre che essere stato partner di diversi tra i più rinomati chef del mondo. La collaborazione con la Guida Michelin prevede un accordo pluriennale con il quale Blancpain supporterà anche molti eventi in giro per il mondo che, si spera, possano prossimamente tornare a svolgersi numerosi e dal vivo.