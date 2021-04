Da Blue Panorama a Ryanair, aumentano voli e offerte dal Nord Italia alle isole Covid-free della Grecia

3' di lettura

Dopo il mini-boom di Pasqua dei voli dal Nord Europa e Nord Italia per le Canarie, adesso si guarda alla Grecia. Alcune compagnie, come Blue Panorama e Ryanair, hanno già lanciato un programma di voli estivi soprattutto verso le isole che, stando agli annunci del governo greco, dovrebbero essere immunizzate attraverso un piano accelerato di vaccinazioni per coprire tutta la popolazione e quindi “Covid-free”. Annunci che sarà bene verificare. Le compagnie faranno anche voli dal Nord Italia per Sicilia e Sardegna.



Da Bergamo Blue Panorama va in otto isole greche

Blue Panorama, che si presenta con il marchio Luke Air, ha varato un pacchetto di destinazioni verso dieci isole in Grecia da Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino. I primi voli sono previsti in giugno. Da Bergamo la compagnia del gruppo Uvet ha in programma voli per otto destinazioni in Grecia: Santorini, Mykonos, Skiathos, Creta, Rodi, Kos, Celafonia e Karpathos. Secondo il sito di Blue Panorama un volo da Bergamo a Kos, la prima partenza è il 14 giugno, costa 115 euro a passeggero in tutte le date presenti, anche in luglio e agosto. Il ritorno costa 111 euro, ultima data prevista il 13 settembre. Un volo da Bergamo a Karpathos per un passeggero costa 115 euro, il ritorno 105 euro, in tutte le date presenti. Da Bergamo sono escluse le destinazioni Corfù e Zante

Bologna collegata con dieci isole

Da Bologna sono previsti voli verso dieci isole greche, le stesse destinazioni servite da Bergamo più Corfù e Zante. Sul sito di Blue Panorama il volo Bologna-Santorini, da giugno a settembre, per una persona costa 118 euro l'andata e 111 euro il ritorno, fino al 17 settembre. Stesso prezzo, sia per l'andata sia per il ritorno, per il Bologna-Rodi. Il Bologna-Zante costa 118 euro l'andata e 111 euro il ritorno (ultimo data di rientro l'11 settembre).

Da Roma si va in cinque isole

I voli Blue Panorama da Roma Fiumicino collegano cinque isole greche: Rodi, Mykonos, Creta, Corfù e Santorini. Un volo Roma-Corfù costa 129 euro a passeggero l'andata, 111 euro il ritorno, l'ultima data per il rientro è il 2 settembre. Il Roma-Creta costa 129 euro a persona l'andata, 105 euro il ritorno. Il Roma-Mykonos costa 129 euro l'andata, 119 euro il ritorno, ultima data è il 19 settembre.

Lampedusa e Pantelleria

Blue Panorama da giugno farà voli anche verso alcune destinazioni turistiche italiane, Lampedusa da Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona. Solo da Bergamo la compagnia raggiungerà anche Pantelleria e Olbia. Da Bergamo ci sarà anche un volo per l'isola di Sal a Capo Verde, costa 307 euro a passeggero l'andata, 320 euro il ritorno fino al 25 settembre.