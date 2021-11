Da Bologna a Padova, ecco dove le mascherine all’aperto sono già obbligatorie

A Bergamo obbligo fino al 1 gennaio

Ordinanza quasi identica, ma con un prolungamento fino alle 2 del 1° gennaio 2022, quella firmata dal sindaco Giorgio Gori per Bergamo, uno dei centri che più ha pagato in termini di vite umane per il Covid e che ora, grazie al successo della campagna vaccinale, torna a rivivere. Mascherina all’aperto dunque anche qui dalle 10 alle 22 a partire dal 27 novembre in centro città, per le vie dello shopping e in Città Alta, oltre che nei mercati e nei mercatini di Natale.

A Padova obbligo in centro storico

A Padova dal 26 novembre scatta l’obbligo della mascherina anche all’aperto, 24 ore su 24, in tutto il centro storico. La misura sarà valida fino al 31 dicembre. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni. Il Prefetto, Raffaele Grassi, ha inoltre deciso di chiudere il centro storico alle manifestazioni no Green pass, delegando al Questore la valutazione di interdire le manifestazioni.

A Trento mascherine e accessi a numero chiuso

Mascherine, ingressi a numero chiuso e controlli serrati per Trento che cerca di sfuggire al destino della “sorella” Bolzano ed evitare un boom di casi. In particolare, per il mercatino natalizio cittadino «è stata condivisa l’introduzione anche in piazza Battisti delle misure organizzative già in atto in piazza Fiera, cioè obbligo di mascherine e certificazione verde e accessi a numero chiuso», ha spiegato il prefetto Gianfranco Bernabei nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Firenze

Anche a Firenze si pensa alle misure in vista del Natale. Il sindaco Dario Nardella ha annunciato che sta valutando l’ipotesi di introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto a partire dal primo o dal secondo weekend di dicembre.

Aosta

Ad Aosta il sindaco Gianni Nuti ha annunciato un’ordinanza per rendere l’obbligatoria la mascherina anche all’aperto per tutti i fine settimana fino alla fine delle vacanze natalizie. «Vogliamo dare un segno di mobilitazione e cercare di contenere i contagi, soprattutto pensando a momenti come lo scorso sabato quando la città ricordava i giorni della Fiera di Sant’Orso» ha detto durante il Consiglio comunale.