Da Bolzano a Messina, la provincia italiana si reinventa

Rimbalzo di nuovo in Sicilia, perché a Messina la cultura è qualcosa in più: il motore di una nuova socialità. Usando parole come giustizia sociale e sviluppo umano, sostenibilità energetica e innovazione tecnologica, la Fondazione di Comunità ha costruito luoghi di riscatto dai nomi evocativi: il Parco del sapere, della bellezza, della scienza. Luoghi di svelamento del bello, strappati spesso alla criminalità, che lasciano incantati lungo un asse che va da Palazzo Biscari a Mirabella Imbaccari al parco tematico Le Querce di Mamre a Salina, che diventerà – nel cuore delle Eolie – luogo di incontro di spiritualità del Mediterraneo.

Ma le chiavi della trasformazione dei centri piccoli e medi possono aprire almeno altre tre porte. Intanto la costruzione di una città sempre più verde, come sta facendo Padova che, dopo aver piantato 10mila alberi in un anno, ha l'ambizione di far dialogare i giardini delle ville con i luoghi pubblici alberati, ricchi di essenze che resistano al cambiamento climatico, realizzandoli in un raggio di 500 metri da ogni abitazione. Mentre Ferrara vuole farsi percorrere sempre più in bicicletta con le piste smart dove la tecnologia garantisce nuovi servizi a cominciare dalle colonnine per la ricarica delle e-bike. Poi la sfida della tecnologia. E viene da Brescia dove cresce una giovane imprenditoria che punta sull'e-commerce guardando a quel ricco tessuto produttivo fatto d'imprese metallurgiche, ma anche di tanto lusso del buon vivere con le colline della Franciacorta. E da Zola Predosa, nella ricca Emilia, dove la digitalizzazione aiuta a costruire un comune partecipato dai cittadini, proprio nel paese dove ha mosso i primi passi l'unicorno italiano, quel Yoox che ha cambiato i paradigmi della vendita online della moda. E infine Trento, la Silicon Valley italiana dove nascono le startup in un circolo virtuoso con Fondazioni e istituti di ricerca, e si sperimentano idee per renderci la vita più facile ed efficiente.

Ma il vero lusso è decisamente la conquista di una nuova dimensione del tempo, dove lavoro e famiglia si concilino con frequenze ripensate. E allora bisogna salire nella provincia di Bolzano, dove l'accoglienza alla vita è la scelta politica più forte, con azioni verso le giovani coppie che spingono a far figli e il tasso di natalità è ai più alti livelli europei in un'Italia che invece invecchia paurosamente. E allora lo charme, il lusso, l'accoglienza appunto, che da Bolzano a Caldaro ad Appiano, sono la cifra di un'industria turistica che guarda alle coppie come alle famiglie, si fa immaginare come l'evoluzione di una visione più profonda. Una di quelle visioni che nascono nella provincia e possono cambiare l'Italia.