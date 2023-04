Da Borghi a Chinnici, tutti gli addii al Pd. E gli avvertimenti di Renzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Le prime scelte di Schlein rappresentano una mutazione genetica: da partito riformista a un partito massimalista di sinistra». E ancora: «Ho posto i temi della sicurezza e della difesa, dei cattolici democratici, della necessità di una sintesi tra culture, ma le uniche parole chiare che ho sentito sono quelle sul sì all’utero in affitto».

Il j’accuse del “lettiano” Borghi: con Schlein non c’è spazio per riformisti e cattolici

Il j'accuse viene dal senatore e membro del Copasir (che non lascerà) Enrico Borghi, che annuncia l'uscita dal Pd e l'approdo a Italia Viva prima via intervista a Repubblica e poi in una conferenza stampa nella sala Nassirya di Palazzo Madama accanto alla capogruppo di Azione/Italia Viva Raffaella Paita e a Matteo Renzi. Il quale naturalmente vuole subito mettere il cappello sulla nuova conquista: uomo molto vicino a Enrico Letta e già responsabile sicurezza della sua segreteria, una casella poi cancellata da Elly Schein, Borghi aveva lamentato più volte pubblicamente le scelte della neo segretaria. La risposta? «Un classico della musica per noi boomer: The sound of silence», confida lui a telecamere spente citando la famosa canzone di Simon & Garfunkel.

Ora Renzi è a quota 6 in Senato: potrebbe fare un gruppo separato da Calenda...

Con Borghi Renzi raggiunge in Senato quota 6, il numero giusto per poter fare un gruppo autonomo e lasciare così Carlo Calenda e i suoi “a piedi” nel Misto. Ma non lo farà, assicura, anche se dopo la lite via social ingaggiata da Calenda e il conseguente stop al partito unico che avrebbe dovuto fondere Azione e Italia Viva i rapporti sono al minimo storico. Né il pentimento dichiarato da Calenda nelle scorse ore per gli attacchi personali al suo (ex) socio del Terzo polo («io non prendo soldi da dittatori e assassini come lui», aveva detto riferendosi alle conferenze di Renzi in Arabia Saudita) è servito a riavvicinare i due. Tanto che Renzi, in conferenza stampa, cita Gigi Proietti per descrivere il suo ritorno in campo dopo la separazione in casa con Calenda: «È tornato il cavaliere nero, e al cavaliere nero non gli devi rompere...».

...ma (per ora) non lo fa: «Non ci sono motivi politici per separare i gruppi»

«Borghi è il decimo uomo del gruppo Azione/Italia Viva in Senato. Non ci sono elementi politici da parte di nessuno per rompere il gruppo», assicura dunque Renzi. Certo è che il numero 6 è una pistola carica nei confronti di Calenda. Ma la Federazione dei partiti centristi, soluzione a cui si sta lavorando dopo lo stop al partito unico, a Renzi è necessaria per affrontare le europee con qualche chance di superare la soglia del 4%: è per questo che l'accordo con Riccardo Magi e Federico Pizzarotti, rispettivamente segretario e presidente di Più Europa, è quasi pronto. Il messaggio a Calenda è chiaro: la Federazione va avanti anche senza di te. Non solo: se il partito unico sottintendeva la leadership di Calenda, la Federazione è un insieme di leadership e il federatore è ancora da trovare (Mara Carfagna?).



Schlein, la consulente di armocromia e lo scontro sul Copasir

E Schlein? La segretaria dem preferisce non commentare. Con i dettaglio che nelle stesse ore in cui Borghi medita la sua scelta senza avvertire nessuno dei dirigenti del Pd fa uscire su Vogue un servizio fotografico in cui confida di essersi affidata a una personal shopper, o meglio una consulente di armocromia, per il suo look da segretaria dem. Dopo lo choc è il capogruppo al Senato Francesco Boccia a parlare durante l'assemblea del gruppo: «Sono amareggiato sul piano personale e deluso sul piano politico... gli ho parlato e chiesto formalmente di lasciare il Copasir, perché in un organismo come quello non si sta a titolo personale ma in rappresentanza di un partito». Ma il malessere della minoranza non va sottovalutato, come avverte Lorenzo Guerini, che da presidente del Copasir fa subito notare in risposta a Boccia che «il comitato resta correttamente costituito» anche se Borghi non si dimette: «Rispetto la scelta di Borghi ma non la condivido. Dopodiché non bisogna drammatizzare la sua uscita ma neanche derubricarla e risolverla con un'alzata di spalle».