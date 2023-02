Da bottega storica a “luxury hunter”: la nuova sfida di Claudia Castiglioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non senza un nodo alla gola, dopo quasi un secolo di vita, il 31 dicembre scorso ha chiuso Castiglioni, “bottega storica” di Roma. Celebre negozio di abbigliamento in corso Trieste 23B, angolo via Alessandria, titolare Claudia Castiglioni. Il settore uomo è stato accorpato nell'esercizio commerciale del fratello Claudio in viale Regina Margherita.

Tagli sartoriali, stoffe pregiate, accessori di classe: Castiglioni è sempre stato un riferimento centrale nel quartiere Nomentano, e non solo, della Capitale. Dagli anni '90 del secolo scorso lo ha guidato Claudia, nipote affezionata del fondatore Vincenzo. Nel 1927 proprio in quell'angolo di strade nacque un negozio-laboratorio di produzione e vendita di impermeabili per i romani. Ebbe un successo insperato: si ampliò così con il commercio di capi di abbigliamento e una sartoria di alta qualità oltre all'apertura di un altro negozio in via Barberini, chiuso alla fine degli anni ‘60 per ampliare quello storico.

Claudia Castiglioni

La terza generazione e i nuovi scenari

L'apertura ufficiale del negozio storico è del 1949. Ma negli ultimi anni come in tante, troppe botteghe storiche romane, Claudia Castiglioni ha dovuto fare i conti con un mercato spietato. Dove l'on line e molti altri fattori a volte ingovernabili hanno reso necessario, anzi indispensabile, doversi rimettere in discussione. Ma lei, appassionata senza confini del settore fin da adolescente, non si è persa d'animo. Ha pensato e ripensato a una nuova forma di vita commerciale. Senza rinunciare, tuttavia, alla sua cifra distintiva: il gusto sconfinato per la moda di qualità, l'accessorio ricercato, il pregio delle stoffe e dei materiali. A maggior ragione se made in Italy. Il digitale, così, diventa opportunità, occasione. Una forma di ricerca e di offerta specializzata, pregiata, esclusiva. Con un'interazione ancor più ravvicinata e personalizzata con i clienti.

Uno showroom e uno shop on line interattivo

Al contrario di processi ormai freddi, distaccati, quasi meccanici, l'obiettivo Castiglioni è di “umanizzare” ancora di più la compravendita digitale. Le dinamiche commerciali su Internet sono ormai praticate da lustri anche per chi ha portato avanti una “bottega storica”. Stavolta la lampadina dell'idea di una nuova sfida si è accesa e ha illuminato una zona precisa. Con la proposta di una vendita di accessori di lusso, il più possibile made in Italy, ricercati, particolari, unici. Se non introvabili. «Una borsa di una maison di lusso appena uscita, per esempio, ha un costo importante – spiega Claudia – ma se ne metto in vendita una nuova o in ottime condizioni di due o tre o anche più anni, per esempio, sarà sempre bellissima. Apprezzata persino di più. Ma a un costo di gran lunga inferiore. La domanda di questo genere è notevole. Più di quanto non si possa immaginare».

Documento storico

Cinture, borse, foulard, sciarpe, bigiotteria

Il catalogo di questi accessori di lusso non di ultima uscita è molto ampio. La scommessa di Claudia, così, è inanellare scoperte e successi nella ricerca: «Negli anni ho moltiplicato canali e riferimenti, so dove cercare», dice. Borse, cinture, foulard, stole, sciarpe, portafogli, orecchini, alta bigiotteria trovati tra siti e riferimenti nazionali e internazionali: c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pezzi nuovi o vintage, in condizioni perfette. Si può lasciare tutto questo soltanto allo shop on line? No, ovviamente. Così Claudia sta per aprire lo show room a due passi dalla bottega storica, in viale Regina Margherita 165. Luogo di incontri, consulenze, eventi, scoperte. Ma anche amicizie, vecchie e nuove. Tutto dettato dalla passione per la bellezza. A febbraio si parte.