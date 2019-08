Da Brad Pitt a Luca Marinelli, gli attori su cui puntare la prossima stagione

Gli attori su cui puntare la prossima stagione Photogallery7 foto Visualizza

Non si può inoltre dimenticare Toni Servillo, uno degli attori più bravi della sua generazione (e non solo tra quelli italiani): dopo «5 è il numero perfetto» di Igort, lo rivedremo ne «L'uomo del labirinto» di Donato Carrisi e in futuro nei panni di Eduardo Scarpetta nell'attesissimo «Qui rido io» di Mario Martone.

Andando invece oltreoceano Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono la coppia d'oro di «C'era una volta a… Hollywood» di Quentin Tarantino, ma Pitt sarà anche il protagonista di «Ad astra», film di fantascienza di James Gray.

Un attore molto amato come Tom Hardy avrà il volto di Al Capone in «Fonzo» di Josh Trank e questa potrebbe essere una delle prove più interessanti della sua intera carriera.

Sembra già una certezza, invece, la performance di Joaquin Phoenix in «Joker»: fin dalle prime clip, l'attore americano appare pienamente a suo agio nei panni del cattivissimo criminale di Gotham City. Allo stesso modo, non si può che scommettere su Tom Hanks in «A Beautiful Day In the Neighborhood» di Marielle Heller, film biografico che rappresenterà il nuovo importante tassello della sua ricchissima galleria di personaggi.

Punta (come quasi sempre) al botteghino Will Smith, che dopo aver interpretato il Genio della Lampada in «Aladdin», torna nell'atteso «Gemini Man» di Ang Lee, dove sarà un killer chiamato a scontrarsi con un se stesso più giovane. Smith sarà inoltre il doppiatore principale del film d'animazione «Spie sotto copertura» in uscita a dicembre.