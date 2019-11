Da Brescia ai confini del sistema solare:  Camozzi costruirà il telescopio Magellan

«La tecnologia idrostatica applicata a grandi strutture è stata brevettata nel 1975 da Innse, azienda del nostro gruppo, e da allora abbiamo acquisito competenze avanzata in questo ambito», spiega Lodovico Camozzi, presidente e amministratore delegato di Camozzi Group. Competenze giudicate decisive dai soci istituzionali dell’ente Gmto: 12 università e istituti scientifici tra cui l’Harvard university e il Carnegie institution for science.

L'azienda italiana Camozzi costruirà il Giant Magellan Telescope

Sguardo oltre il sistema solare

Il telescopio avrà un diametro di 24,5 metri: lo specchio primario avrà sette segmenti circolari di 8,4 metri di diametro. Una volta acceso, il GMT avrà il compito di studiare i pianeti situati oltre il sistema solare: sfrutterà la sua super-vista per cercare segnali di vita, aumentare le conoscenze dei buchi neri e dell’energia oscura. Secondo gli scienziati, questo telescopio di nuova generazione potrebbe favorire scoperte in grado di cambiare la visione che oggi abbiamo dell’Universo.

Ingersoll dovrà consegnare la commessa entro il 2024. Poi toccherà alla tedesca Mt Mechatronics prendere in consegna il cuore d’acciaio da 1.300 tonnellate e metterlo in funzione.

Nove anni di lavori

Nel complesso, i lavori dureranno 9 anni. «Da italiani siamo molto orgogliosi di essere a bordo di questo progetto scientifico che cambierà le conoscenze umane sull’Universo - aggiunge Camozzi -. Far parte del team che realizzerà questo telescopio terrestre di nuova generazione genererà positività in tutto il nostro capitale umano, non solo nelle 40 persone che nei prossimi quattro anni saranno occupate a tempo pieno nel progetto».

Il gruppo Camozzi, multinazionale italiana con sede a Brescia specializzata nella produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale, è presente in 75 paesi con 30 filiali, 5 divisioni e 18 siti produttivi. Attualmente occupa 2.600 dipendenti. La società ha chiuso il 2018 con un fatturato pari a 419 milioni di euro, per l’85% generato all’estero.