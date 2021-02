Da Brescia a Imola crescono i lockdown locali. Tutta la Lombardia a rischio arancione Il timore principale è costituito dalle varianti, che laddove si sono manifestate hanno fatto rapidamente schizzare verso l’alto i numeri dei malati e dei ricoveri. Il tentativo è quello di arginare i focolai, circoscrivendoli tempestivamente di Andrea Gagliardi

Pfizer e Moderna, meno anticorpi contro variante sudafricana

Il timore principale è costituito dalle varianti, che laddove si sono manifestate hanno fatto rapidamente schizzare verso l’alto i numeri dei malati e dei ricoveri. Il tentativo è quello di arginare i focolai, circoscrivendoli tempestivamente

4' di lettura

In vista della scadenza del Dpcm anti-Covid il prossimo 5 marzo il sistema delle fasce sarà probabilmente confermato. Anche se potrebbe essere più facile entrare in area arancione e rossa. Il timore principale sono le varianti, che laddove si sono manifestate hanno fatto rapidamente schizzare i numeri dei malati e soprattutto dei ricoveri verso l'alto. Tanto che in alcune zone come Brescia, si parla apertamente di «terza ondata». Secondo il Comitato tecnico scientifico oltre il 30% delle infezioni Covid-19 è dovuto alla variante inglese e verso la metà di marzo questa sarà predominante. Il problema è quello di arginare i focolai, circoscrivendoli tempestivamente. Non a caso si moltiplicano gli interventi mirati dei governatori, con zone rosse locali in diversi territori.

Tutti i lockdown locali

La Lombardia resta per ora gialla. Ma rischia l’arancione. E intanto dal 23 febbraio al 2 marzo (con eventuale proroga) è stata istituita una «zona arancione rafforzata» in tutta la Provincia di Brescia, in otto comuni della bergamasca e in uno (Soncino) in provincia di Cremona. Oltre alle normali misure della zona arancione (vietato il servizio al tavolo per bar e ristoranti e divieto di uscita dal proprio comune), è prevista anche la chiusura delle scuole d'infanzia, elementari, medie e superiori oltre al divieto di recarsi nelle seconde case. Ad allarmare è la diffusione delle variante inglese che nel bresciano riguarda un terzo dei contagi. A causa delle varianti Bollate (Milano) è in zona rossa fino al 24 febbraio insieme a Castrezzato (Brescia), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia): divieto di spostamento e negozi chiusi.

Loading...

Nella arancione Emilia-Romagna è stata stabilita una «arancione scuro» (negozi aperti ma divieto di spostamento come nelle zone rosse e scuole chiuse ad eccezione di asili e infanzia), da giovedì 25 febbraio e fino all'11 marzo, per 14 Comuni che fanno capo all'Ausl di Imola. In Liguria (arancione) limitazioni ulteriori (ma senza zona rossa) sono previste fino al 5 marzo nei distretti di Ventimiglia e Sanremo: chiusi asili e scuole di ogni ordine e grado. L'Abruzzo è arancione. Ma registra il record di pazienti ricoverati in terapia intensiva (78). Un'ordinanza regionale ha collocato in zona rossa fino al 28 febbraio le province di Chieti e Pescara a causa di un’impennata della variante inglese. In lockdown dal 25 febbraio al 7 marzo anche sei comuni dell’aquilano. In Umbria (anch’essa arancione) è stata prorogata fino al 28 febbraio la zona rossa per la provincia di Perugia e alcuni comuni del ternano. In Molise (arancione) un comune su quattro fino al 7 marzo è in zona rossa. È l'effetto dell'ordinanza regionale che ha prorogato l'efficacia di un precedente provvedimento che riguardava 28 comuni dell'area Basso molisana includendo nella fascia di maggior rischio altri cinque. Con la nuova ordinanza, dunque, diventano 33 i Comuni “rossi” su un totale di 136. Nell’arancione Toscana è entrata in zona rossa Cecina, nel livornese. Nel giallo Lazio zona rossa per Torrice (Frosinone), «a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese». In lockdown anche San Cipirello e San Giuseppe Jato (Palermo) nella gialla Sicilia.

Lombardia a rischio arancione

Attualmente sono sette le regioni arancioni. Molise, Campania e Emilia Romagna si sono aggiunte da domenica 21 febbraio ad Abruzzo, Toscana, Liguria, Umbria. In arancione anche le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Ma quest’ultima ha deciso autonomamente di blindarsi con un duro lockdown a partire dall’8 febbraio fino a fine mese. Per passare da una zona più rigida a una più soft devono trascorrere due settimane con dati compatibili con la fascia inferiore. Solo la Liguria potrebbe ambire alla zona gialla se i dati di venerdì confermeranno nella regione un rischio complessivo basso. Le altre regioni, in caso di impennata dei contagi e dei ricoveri, rischiano tutte di passare in fascia rossa. Mentre la Lombardia è a un passo dall’arancione. La provincia di Brescia in particolare ha un'incidenza, ovvero un numero di nuovi casi, doppia rispetto al resto delle province lombarde. Brescia con 506 nuovi casi è la seconda provincia lombarda con più positivi al Covid-19, secondo quanto emerge dal bollettino della Regione. In testa Milano con 532, di cui 223 in città. Al terzo posto c'è Varese con 425 nuovi contagi. In particolare in provincia di Varese è stata trovata la più rara e temuta variante scozzese, su cui non c’è ancora certezza sulla protezione offerta dal vaccino

Sardegna in pole per la zona bianca

In controtendenza la Sardegna. L’isola ha centrato per due settimane di seguito i requisiti necessari (meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti, Rt sotto 1 e rischio complessivo basso) per scalare in fascia bianca, quella meno a rischio. Se i parametri saranno tutti e tre rispettati anche nel monitoraggio di venerdì potrebbe diventare bianca (anche se è arrivata la notizia dei primi casi di variante inglese del Coronavirus nell'isola). Sarebbe la prima regione italiana. Con il passaggio in zona bianca riaprirebbero palestre, cinema, e teatri. E i ristoranti potrebbero fare servizio al tavolo anche la sera. Anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina.