Da Brescia a Taranto: la mappa delle scorie distribuite lungo l’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il volume dei rifiuti radioattivi in Italia, al 31 dicembre 2021, era di 31.812,5 m3, in leggero aumento (+0.2%) rispetto al 2020. Eppure, non si tratta di una cattiva notizia. La nuova edizione dell’Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi redatta dall’Isin (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), consultabile su www.isinucleare.it, evidenzia che sono le attività di smantellamento e bonifica a determinare l’aumento. Come quelle che interessano la centrale di Latina, in un Lazio che si conferma la regione con il volume maggiore di rifiuti radioattivi (10.026 m3, il 31,52% del totale nazionale).

In termini di radioattività, il rapporto evidenzia una riduzione di circa il 2% rispetto all’anno prima (2.785.393,9 GBq totali), con il Piemonte capofila (72,65% della radioattività nazionale), seguito da Campania e Basilicata.

Loading...

VOLUME DEI RIFIUTI RADIOATTIVI: DIFFERENZE RISPETTO AL 2020 Loading...

Smantellamenti finali nell'incertezza

La fotografia è quella di una situazione in evoluzione, ma gestita in maniera frammentata, con molti siti sparsi per la penisola e gli smantellamenti finali delle centrali vincolati alla creazione del Deposito unico nazionale per le scorie, di cui si discute da anni.

Dal rapporto Isin emerge una mappa delle scorie dormienti in cui, ai 18 depositi locali (15 in Lombardia, da Brescia a Segrate), si affiancano grandi siti noti come le quattro ex centrali nucleari. Nell'elenco spiccano il Reattore L54M di Città Studi, in pieno centro a Milano, il Reattore AGN dell’Università di Palermo (che non ha rifiuti radioattivi), e piccoli depositi con una storia ventennale di proteste, come l’ex Cemerad in provincia di Taranto. Nel 2000 l’area è sottoposta a sequestro giudiziario; la società è dichiarata fallita nel 2005 e, solo nel 2016, iniziano le pratiche di smaltimento degli oltre 16mila fusti di rifiuti pericolosi e radioattivi al suo interno (a dicembre 2020 ne risultano gestiti circa l’80%).

Deposito unico e sindrome Nimby

Dal 1999, la società di Stato Sogin si occupa dello smantellamento di centrali e impianti, della gestione dei rifiuti radioattivi e avrebbe in carico la futura realizzazione del Deposito unico nazionale. Il caso è un classico da manuale della sindrome Nimby (not in my backyard) che, negli anni, ha catalizzato le proteste di cittadini e comuni e che il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin si trova adesso a gestire. Resta da capire se intenda o no rispettare il termine ultimo, fissato dall’ex ministro Cingolani a dicembre 2023, per indicare il sito scelto fra i 67 indicati nella Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee.