Da Bronte a Rovigo con il jeans superlusso

I jeans realizzati dalla Giada, una fase della lavorazione del brand proprietario Hand Picked

Dando vita nel 1987 a Giada, azienda che oggi avvicina gli 80 milioni di ricavi e che ha puntato le proprie carte su un prodotto di nicchia, il Denim di fascia alta.

«A volte le difficoltà sono in realtà uno stimolo a cambiare - spiega Catania - e dovendo produrre a Bronte, dove l’acqua scarseggia, la scelta obbligata fu quella di investire per provare ad economizzarla il più possibile. Allora, devo essere onesto, la motivazione principale non era l’ambiente. Che oggi invece per noi è diventato prioritario». L’innovazione nei processi produttivi e nei materiali utilizzati ha generato ad ogni modo effetti evidenti, riducendo il consumo di acqua da 150 a 12 litri a capo.

«Chi paga centinaia di euro per un prodotto di qualità - aggiunge - ha il diritto di ricevere il massimo impegno in termini di sostenibilità, ed è quello che facciamo. Anche per poter avere un posizionamento distintivo rispetto alla concorrenza».

La produzione è realizzata in parte a Rovigo, dove Giada occupa un centinaio di addetti e in parte proprio a Bronte, dove 200 persone (pur essendo formalmente inserite all’interno del consorzio manifatturiero siciliano) lavorano quasi esclusivamente per l’azienda.

«Si tratta in prevalenza di donne - spiega Catania - e nel tempo a Bronte questo ha fatto la differenza. In una terra in cui la partecipazione femminile al lavoro è storicamente ridotta questi stipendi hanno prodotto un’emancipazione evidente. Bronte è un piccolo paese, meno di 20mila anime, ma da questo punto di vista siamo molto più avanti di altri centri siciliani di dimensioni ben superiori, dove la donna spesso rimane ancorata al mondo di 30 o 40 anni fa».