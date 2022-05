Da Bruxelles il richiamo a non ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio

3' di lettura

La proroga della sospensione delle regole di bilancio europee a tutto il 2023 è accompagnata, nelle rituali “raccomandazioni-paese” della Commissione europea da un “addendum” da non sottovalutare. Certo, nella faticosa uscita dalla pandemia e ora con gli effetti già evidenti sull’economia europea della guerra in Ucraina, non pare il tempo di tornare a brandire l’arma del rigore, e tuttavia la vigilanza (diretta in primis ai paesi ad alto debito come il nostro) resterà alta.

Tanto che non si esclude che in autunno, quando verrà valutata la «situazione di bilancio dei paesi membri», si possa anche arrivare all’apertura di una procedura per deficit eccessivo nel 2023, «sulla base dei dati del 2022, e tenendo in particolare conto il rispetto delle raccomandazioni-paese». Chiaro ed evidente il punto di compromesso raggiunto con i paesi “rigoristi” del nord Europa che mal hanno digerito l’ulteriore proroga delle regole del Patto di stabilità.

Attenzione all’andamento della spesa

Per i conti pubblici italiani, le nuove raccomandazioni di Bruxelles sono un evidente richiamo a non ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio, e a tenere sotto controllo l’andamento della spesa corrente, anche nella previsione del prossimo imminente aumento dei tassi che verrà deciso dalla Bce per far fronte all’impennata dell’inflazione. Lo ha sostenuto del resto con chiarezza il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni che pare ben conscio dei rischi cui andrebbe incontro il nostro Paese nel caso in cui non si riuscissero ad approvare riforme fondamentali (concorrenza, fisco tra queste), per le tensioni peraltro evidenti da mesi all’interno dei diversi partiti che compongono la maggioranza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Senza fondi europei l’Italia rischia una nuova recessione

Il rischio è che senza i fondi (e le riforme) del Pnrr l’Italia vada diritta verso una nuova pesante recessione. A quel punto sarebbe molto complicato rispettare gli impegni assunti sul fronte della riduzione del debito. Come si legge nelle raccomandazioni di Bruxelles, l’Italia è alle prese con evidenti squilibri macroeconomici, originati dall’alto debito. Se le regole di bilancio non fossero state sospese nel 2020 per effetto della pandemia, pur con tutti i margini possibili di flessibilità, il rischio di finire in procedura d’infrazione per disavanzo eccessivo sarebbe stato (ed è) molto concreto.

Pnrr e crescita per abbattere il debito

La crescita resta la strada maestra per abbattere il debito, ma vanno per questo (Bruxelles lo sottolinea nuovamente con forza) eliminati o quanto meno ridotti drasticamente i “colli di bottiglia” che hanno per anni bloccato la crescita della nostra economia: le resistenze a varare norme finalmente incisive in materia di apertura alla concorrenza di settori protetti dal vento dell’apertura al mercato (il caso delle concessioni balneari è paradigmatico da questo punto di vista), o anche ad approvare (dopo decenni) una vera riforma del catasto mostrano che anche al di là del prestigio e dell’autorevolezza del presidente del Consiglio Mario Draghi il problema consista proprio in una classe politica che guarda ormai per gran parte al riscontro a breve (in termini di consenso) delle proprie decisioni. Oltre che alle tradizionali resistenze degli apparati burocratici e amministrativi.