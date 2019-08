Da Bruxelles la spinta al wi-fi “democratico”

Mentre il software collegato all’architettura sarà in futuro probabilmente accessibile in open source, il valore aggiunto per l’azienda è rappresentato dalla parte di programma che si collega in cloud, sistema proprietario che consente al cliente di poter operare con servizi professionali utilizzando gli hardware più disparati, settore quest’ultimo in cui i prezzi tendono a ridursi progressivamente.

«Pensiamo alle Pmi - aggiunge - ma anche alle scuole, che rappresentano un target perfetto. Enti che pur non disponendo di ampi budget ambiscono a fornire servizi di rete di qualità, stabili e governabili. Ad esempio bloccando in modo strutturato gli accessi a determinati contenuti».

Nata nel 2010, Tanaza è cresciuta fino a sviluppare ricavi per un milione di euro con un organico di 18 persone, dislocate in uno spazio di co-working nel quartiere di Porta Volta a Milano, area all’interno della quale è già previsto un robusto piano di espansione.

I fondi in arrivo da Bruxelles sono considerati sufficienti per lo sviluppo del prodotto ma in un orizzonte di 6-12 mesi Tanaza potrebbe valutare l’ingresso di un investitore terzo, per espandere ad esempio la rete di distribuzione e spingere la leva commerciale.